Peritos do INSS ainda estão em greve? Fila de espera passa de 1 milhão

Os peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entraram em greve no dia 30 de março de 2022. A paralisação da categoria veio em conjunto com o movimento grevista de outros diversos servidores. Mas, os peritos do INSS ainda estão em greve? Entenda a situação.

Peritos do INSS ainda estão em greve?

Os peritos do INSS ainda estão em greve, acumulando quase dois meses de paralisação, sem previsão para ser encerrada. O movimento grevista também já havia sido decretado por outros diversos servidores do Instituto. A principal reivindicação dos peritos é o reajuste salarial de 19,9%, além de realização de concursos públicos em algumas regiões do país e melhorias nas condições de trabalho da categoria.

De acordo com comunicado da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP), a greve foi declarada legal e legítima pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). E foi exigido que 30% dos servidores permanecessem em atividade, enquanto os 70% demais dos peritos do INSS encontram-se em estado de greve. Além do governo federal não ter acatado os pedidos da categoria, há também a discordância dos peritos em aderir a implantação da perícia médica à distância de forma permanente.

Impactos da paralisação

Atualmente, a fila de pessoas para serem atendidas por peritos médicos do INSS já ultrapassou mais de 1 milhão de agendamentos, segundo informações publicadas pela Folha. Também teriam sido remarcados pelo menos 320 mil exames periciais desde o início da greve, e a espera para conseguir um atendimento está em cerca de 60 dias.

Diante da adesão do movimento grevista por boa parte da categoria é possível que algumas pessoas precisem remarcar atendimentos que já estavam agendados, no caso do local destinado ter aderido a paralisação. Confira o passo a passo para realizar esse procedimento:

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS Clique em “Entrar com gov.br”; Informe o CPF e vá em “Continuar”; digite sua senha e acesse “Entrar”; Na faixa azul, em cima, clique em “Serviços”; Acesse “Benefícios”, em “Auxílio-doença” e, em seguida, em “Agendar perícia”; Clique em “Perícia” e escolha “Remarcar perícia”; depois, vá em “Selecionar”; Informe um número de documento, digite os caracteres da tela e vá em “Avançar”; O sistema vai localizar o seu agendamento; basta seguir as orientações e reagendar o atendimento;

No entanto, caso não seja possível saber sobre a possível paralisação, aqueles que possuem perícia agendada não podem deixar de comparecer no dia e horário marcados. Esse procedimento é obrigatório para que o segurado consiga receber benefícios do INSS que dependem da avaliação médica, como o auxílio-acidente, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, BPC (Benefício de Prestação Continuada), aposentadoria da pessoa com deficiência e aposentadoria especial.

Dessa forma, quem não conseguir ser atendido em função da greve dos peritos do INSS precisa provar que compareceu ao local. Entre as orientações da Folha para essa situação, estão: pedir a algum funcionário do INSS um documento registrando data e hora em que esteve no posto do INSS, com assinatura e carimbo do órgão; fazer uma foto, que contenha data e horário, e conversar com pessoas que estejam lá e possam servir de testemunha; e ligar no telefone 135 para pegar um número de protocolo e pedido de remarcação.

Leia também:

4 formas de como consultar o 13º salário INSS