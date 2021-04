Confira 3 formas de sacar o auxílio emergencial em 2021

A nova rodada da ajuda emergencial já começou a ser paga pelo governo federal no aplicativo Caixa Tem. Muitos beneficiários do programa ainda possuem dúvida sobre como sacar o auxílio emergencial em 2021. É possível sacar os valores de três formas: nas agências da Caixa, lotéricas ou transferindo o dinheiro para outro banco antecipadamente.

Os saques do auxílio nas agências e lotéricas ficam disponíveis apenas a partir de 4 de maio. No entanto, há uma forma de antecipar o dinheiro e conseguir utilizar o valor por meio de outras agências bancárias.

Além disso, no aplicativo Caixa Tem também é possível pagar boletos e fazer compras com dinheiro, antes mesmo que o saque esteja liberado.

Auxílio emergencial 2021: 22 dúvidas respondidas

Como sacar o auxílio emergencial?

Confira a seguir as três possíveis formas de sacar o auxílio emergencial 2021.

Agências da Caixa

De acordo com a Caixa, o calendário de saques (disponível a seguir) nas agências terá início em 4 de maio. Os dias para início do saque do benefício foram distribuídos de acordo com o mês de nascimento.

Os saques nas agências pode ser feito a partir do código gerado pelo aplicativo Caixa Tem. Para gerar o código, basta selecionar a opção “Saque”, quando o resgate estiver disponível. Em seguida, informar o valor que deseja sacar. Feito isso, o código numérico será gerado para poder efetuar o saque.

Os beneficiários que possuem algum outra conta da Caixa, sendo corrente ou poupança, também pode transferir o dinheiro da conta digital social e sacar os valores com o cartão.

Lotéricas

Para fazer sacar do auxílio emergencial nas lotéricas, os beneficiários também precisam usar o código de acesso fornecido pelo aplicativo Caixa Tem, da mesma forma que nas agências. O código tem duração de duas horas. O calendário de saque é o mesmo.

Além do código de acesso, para sacar o auxílio emergencial na lotérica é necessário apresentar um documento com foto.

Outras agências bancárias

Para sacar o auxílio emergencial em outras agências bancárias é bem simples. O método pode ser feito em agências bancárias que aceitam depósito em boleto, como Nubank, Banco Inter e o aplicativo de pagamentos PicPay. A vantagem é que dessa forma o saque pode ser antecipado, não seguindo o calendário.

Basta gerar um carnê com o valor que deseja sacar e pagar no Caixa Tem. Feito isso, o valor será retirado da conta da conta social digital e será transferido para a conta vinculada ao boleto. O processo de transferência do valor pode demorar até 24 horas.

Se preferir, o beneficiário pode transferir o valor via TED para as outras agências. No entanto, é necessário seguir o calendário de saques do auxílio emergencial.

Calendário de saque do auxílio emergencial

O calendário de saques do auxílio emergencial foi disponibilizado pela Caixa. O cronograma segue o mês de aniversário, sendo assim cada beneficiário terá o seu dia de saque. As primeiras parcelas estarão disponíveis para saque entre 4 de maio e 4 de junho.

Primeira parcela do auxílio emergencial 2021

Confira o cronograma de depósito na conta digital e de saque do auxílio emergencial do primeiro ciclo, de abril.

Mês de aniversário Depósito na conta digital Saques Janeiro 6 de abril 4 de maio Fevereiro 9 de abril 6 de maio Março 11 de abril 10 de maio Abril 13 de abril 12 de maio Maio 15 de abril 14 de maio Junho 18 de abril 18 de maio Julho 20 de abril 20 de maio Agosto 22 de abril 21 de maio Setembro 25 de abril 25 de maio Outubro 27 de abril 27 de maio Novembro 29 de abril 1 de junho Dezembro 30 de abril 4 de junho

Segunda parcela do auxílio emergencial 2021

Confira o cronograma de depósito na conta digital e de saque do auxílio emergencial do segundo ciclo, de maio de junho.

Mês de aniversário Uso digital Saques Janeiro 16 de maio 8 de junho Fevereiro 19 de maio 10 de junho Março 23 de maio 15 de junho Abril 26 de maio 17 de junho Maio 28 de maio 18 de junho Junho 30 de maio 22 de junho Julho 2 de junho 24 de junho Agosto 6 de junho 29 de junho Setembro 9 de junho 1 de julho Outubro 11 de junho 2 de julho Novembro 13 de junho 5 de julho Dezembro 16 de junho 8 de julho

Sacar a terceira parcela do auxílio emergencial

Confira o cronograma de depósito na conta digital e de saque do auxílio emergencial do terceiro ciclo, de junho e julho.

Mês de aniversário Uso digital Saques Janeiro 20 de junho 13 de julho Fevereiro 23 de junho 15 de julho Março 25 de junho 16 de julho Abril 27 de junho 20 de julho Maio 30 de junho 22 de julho Junho 4 de julho 27 de julho Julho 6 de julho 29 de julho Agosto 9 de julho 30 de julho Setembro 11 de julho 4 de agosto Outubro 14 de julho 6 de agosto Novembro 18 de julho 10 de agosto Dezembro 21 de julho 12 de agosto

Quarta parcela

Confira o cronograma de depósito na conta digital e de saque do auxílio emergencial do quarto ciclo, de julho e agosto.

Mês de aniversário Uso digital Saques Janeiro 23 de julho 13 de agosto Fevereiro 25 de julho 17 de agosto Março 28 de julho 19 de agosto Abril 1 de agosto 23 de agosto Maio 3 de agosto 25 de agosto Junho 5 de agosto 27 de agosto Julho 8 de agosto 30 de agosto Agosto 11 de agosto 1 de setembro Setembro 15 de agosto 3 de setembro Outubro 18 de agosto 6 de setembro Novembro 20 de agosto 8 de setembro Dezembro 22 de agosto 10 de setembro

