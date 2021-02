Se você não anda conseguindo crédito no mercado e está difícil fazer parcelamentos ou pegar emprestado, a culpa pode ser do seu score. A pontuação que é atribuída a cada cidadão leva em conta hábitos de pagamentos e relacionamento com o mercado. Ou seja, se você é um bom pagador, provavelmente tem um score mais alto. Mas se está com o nome sujo, seu score deve estar baixo. Mas como aumentar o score de crédito?

Primeiramente, é importante conhecer como está o seu score de crédito hoje. Para isso, basta entrar no site do Serasa Score, por exemplo, ou no do Boa Vista SCPC e fazer a consulta online. A pontuação vai de 0 a 1000 pontos e considera pontos como idade e renda, histórico de dívidas e pagamentos de contas na data certa. Quanto menor a pontuação, menor o score de crédito.

1º ponto para aumentar o score de crédito é limpar o nome

Pois bem, se você consultou o seu score e percebeu que ele está lá embaixo na escala da pontuação, vale a pena começar a fazer um esforço para resolver a situação. E o primeiro ponto para aumentar seu score de crédito é limpar o nome, caso esteja sujo.

Atualmente, é muito fácil negociar dívidas pela internet. Muitas fintechs atuam como intermediárias entre as empresas e quem está devendo, não é nem necessário falar com alguém para conseguir propostas. Portanto, se foi impossível pagar alguma conta em alguma situação, não se preocupe, dá para negociar e começar a colocar o nome em dia de novo.

Depois, comece a quitar as dívidas em atraso. Se o nome ainda não está sujo, mas você está cheio de parcelamentos atrasados, comece a colocá-los em ordem de acordo com a prioridade. Sempre vale a pena, inclusive, trocar dívidas mais caras por mais baratas. Por exemplo, se você deve para o cartão, cheque a possibilidade de pegar um empréstimo pessoal e quitar essa dívida, que costuma ter juros bem mais altos. É importante dizer que quem paga as contas em dia costuma ser bem visto no mercado.

Outras dicas importantes

Para aumentar seu score de crédito, também é importante manter seus dados cadastrais atualizados para que o mercado entenda que você não vai “desaparecer”. Do mesmo modo, ter contas e investimentos em instituições financeiras também serve de referência para o mercado. Além disso, se a sua situação financeira está equilibrada, mas seu score ainda está ruim, vale a pena avaliar se você consegue pagar adiantado algumas dívidas.

Finalmente, é importante lembrar que é preciso ter cuidado ao ceder o nome para financiamentos, compras em geral ou empréstimos em nomes de terceiros. Muitas vezes você quer ajudar, mas acaba ficando com o nome sujo no mercado se a pessoa não pagar. E aí, não tem muito jeito, terá que resolver a situação para aumentar seu score de crédito novamente!