Explicamos as regras de pagamento para quem vai trabalhar, quais capitais adotaram a data como feriado e o calendário completo de folgas até o fim de ano.

Conheça as 20 capitais em que é feriado no Corpus Christi de 4 de junho

Conheça as 20 capitais em que é feriado no Corpus Christi de 4 de junho

O mês de junho traz uma excelente notícia para os trabalhadores brasileiros que buscam um descanso extra. O dia de Corpus Christi, celebrado em 4 de junho, promete abrir as portas para o próximo feriadão prolongado do ano, podendo render até quatro dias seguidos de folga para quem conseguir emendar com o fim de semana.

No entanto, por se tratar de um ponto facultativo nacional, a folga não é automática para todos. A liberação depende de leis municipais e estaduais, além de acordos no setor privado.

Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo?

Por lei federal, o Corpus Christi é considerado ponto facultativo. Isso significa que estados e municípios precisam ter legislações próprias para que a data seja oficialmente um feriado local.

Essa distinção muda completamente as regras trabalhistas entre o funcionalismo público e as empresas privadas:

Setor Público: Os servidores costumam ser dispensados sem cortes no salário, inclusive na sexta-feira (5 de junho), caso o órgão decrete o recesso administrativo.

Os servidores costumam ser dispensados sem cortes no salário, inclusive na sexta-feira (5 de junho), caso o órgão decrete o recesso administrativo. Setor Privado (CLT): As empresas particulares não são obrigadas a liberar os funcionários, a menos que a cidade ou o estado tenha decretado feriado oficial. Se a região considerar apenas ponto facultativo, a folga depende de negociação direta com o empregador ou convenção coletiva.

Atenção aos seus direitos: Nas cidades onde a data é feriado oficial, o trabalhador escalado deve receber o dia em dobro ou garantir uma folga compensatória em data futura.

Capitais onde Corpus Christi é Feriado Confirmado

Nessas cidades, o dia 4 de junho será feriado:

Aracaju (SE)

Belo Horizonte (MG)

Boa Vista (RR)

Brasília (DF)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Fortaleza (CE)

Goiânia (GO)

Macapá (AP)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Natal (RN)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

São Luís (MA)

São Paulo (SP)

Teresina (PI)

Vitória (ES)

Ponto facultativo:

Belém (PA)

Porto Velho (RO)

Porto Alegre (RS)

Rio Branco (AC)

Cidades que até o momento não oficializaram a folga:

João Pessoa (PB)

Recife (PE)

Palmas (TO)

Calendário de feriados 2026

O ano de 2026 tem sido um dos mais benéficos dos últimos tempos para o turismo e o descanso, com 9 dos 10 feriados nacionais caindo em dias úteis. Após o Corpus Christi, o segundo semestre reserva uma sequência de datas que caem em segundas ou sextas-feiras, ideais para viagens e descanso.

Confira o cronograma dos próximos feriados nacionais de 2026:

7 de setembro: Independência do Brasil (segunda-feira) – Prolongado

Independência do Brasil (segunda-feira) – Prolongado 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira) – Prolongado

Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira) – Prolongado 2 de novembro: Finados (segunda-feira) – Prolongado

Finados (segunda-feira) – Prolongado 15 de novembro: Proclamação da República (domingo)

Proclamação da República (domingo) 20 de novembro: Dia da Consciência Negra (sexta-feira) – Prolongado

Dia da Consciência Negra (sexta-feira) – Prolongado 25 de dezembro: Natal (sexta-feira) – Prolongado

Próximos pontos facultativos de 2026:

Fique atento às datas que podem gerar recessos pontuais ou meio período de trabalho: