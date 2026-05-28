Economia

Conheça as 20 capitais em que é feriado no Corpus Christi de 4 de junho

Explicamos as regras de pagamento para quem vai trabalhar, quais capitais adotaram a data como feriado e o calendário completo de folgas até o fim de ano.

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
capitais em que é feriado no Corpus Christi de 4 de junho Tapete de Corpus Christi - Getty

O mês de junho traz uma excelente notícia para os trabalhadores brasileiros que buscam um descanso extra. O dia de Corpus Christi, celebrado em 4 de junho, promete abrir as portas para o próximo feriadão prolongado do ano, podendo render até quatro dias seguidos de folga para quem conseguir emendar com o fim de semana.

No entanto, por se tratar de um ponto facultativo nacional, a folga não é automática para todos. A liberação depende de leis municipais e estaduais, além de acordos no setor privado.

Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo?

Por lei federal, o Corpus Christi é considerado ponto facultativo. Isso significa que estados e municípios precisam ter legislações próprias para que a data seja oficialmente um feriado local.

Essa distinção muda completamente as regras trabalhistas entre o funcionalismo público e as empresas privadas:

  • Setor Público: Os servidores costumam ser dispensados sem cortes no salário, inclusive na sexta-feira (5 de junho), caso o órgão decrete o recesso administrativo.
  • Setor Privado (CLT): As empresas particulares não são obrigadas a liberar os funcionários, a menos que a cidade ou o estado tenha decretado feriado oficial. Se a região considerar apenas ponto facultativo, a folga depende de negociação direta com o empregador ou convenção coletiva.

Atenção aos seus direitos: Nas cidades onde a data é feriado oficial, o trabalhador escalado deve receber o dia em dobro ou garantir uma folga compensatória em data futura.

Capitais onde Corpus Christi é Feriado Confirmado

Nessas cidades, o dia 4 de junho será feriado:

  • Aracaju (SE)
  • Belo Horizonte (MG)
  • Boa Vista (RR)
  • Brasília (DF)
  • Campo Grande (MS)
  • Cuiabá (MT)
  • Curitiba (PR)
  • Florianópolis (SC)
  • Fortaleza (CE)
  • Goiânia (GO)
  • Macapá (AP)
  • Maceió (AL)
  • Manaus (AM)
  • Natal (RN)
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • Salvador (BA)
  • São Luís (MA)
  • São Paulo (SP)
  • Teresina (PI)
  • Vitória (ES)
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Ponto facultativo:

  • Belém (PA)
  • Porto Velho (RO)
  • Porto Alegre (RS)
  • Rio Branco (AC)

Cidades que até o momento não oficializaram a folga:

  • João Pessoa (PB)
  • Recife (PE)
  • Palmas (TO)

Calendário de feriados 2026

O ano de 2026 tem sido um dos mais benéficos dos últimos tempos para o turismo e o descanso, com 9 dos 10 feriados nacionais caindo em dias úteis. Após o Corpus Christi, o segundo semestre reserva uma sequência de datas que caem em segundas ou sextas-feiras, ideais para viagens e descanso.

Confira o cronograma dos próximos feriados nacionais de 2026:

  • 7 de setembro: Independência do Brasil (segunda-feira) – Prolongado
  • 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira) – Prolongado
  • 2 de novembro: Finados (segunda-feira) – Prolongado
  • 15 de novembro: Proclamação da República (domingo)
  • 20 de novembro: Dia da Consciência Negra (sexta-feira) – Prolongado
  • 25 de dezembro: Natal (sexta-feira) – Prolongado

Próximos pontos facultativos de 2026:

Fique atento às datas que podem gerar recessos pontuais ou meio período de trabalho:

  • 4 de junho: Corpus Christi (quinta-feira)
  • 5 de junho: Sexta-feira pós-Corpus Christi (emenda opcional)
  • 28 de outubro: Dia do Servidor Público (quarta-feira)
  • 24 de dezembro: Véspera de Natal (quinta-feira – após as 13h)
  • 31 de dezembro: Véspera de Ano Novo (quinta-feira – após as 13h)

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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