Conheça as 20 capitais em que é feriado no Corpus Christi de 4 de junho
Explicamos as regras de pagamento para quem vai trabalhar, quais capitais adotaram a data como feriado e o calendário completo de folgas até o fim de ano.
O mês de junho traz uma excelente notícia para os trabalhadores brasileiros que buscam um descanso extra. O dia de Corpus Christi, celebrado em 4 de junho, promete abrir as portas para o próximo feriadão prolongado do ano, podendo render até quatro dias seguidos de folga para quem conseguir emendar com o fim de semana.
No entanto, por se tratar de um ponto facultativo nacional, a folga não é automática para todos. A liberação depende de leis municipais e estaduais, além de acordos no setor privado.
Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo?
Por lei federal, o Corpus Christi é considerado ponto facultativo. Isso significa que estados e municípios precisam ter legislações próprias para que a data seja oficialmente um feriado local.
Essa distinção muda completamente as regras trabalhistas entre o funcionalismo público e as empresas privadas:
- Setor Público: Os servidores costumam ser dispensados sem cortes no salário, inclusive na sexta-feira (5 de junho), caso o órgão decrete o recesso administrativo.
- Setor Privado (CLT): As empresas particulares não são obrigadas a liberar os funcionários, a menos que a cidade ou o estado tenha decretado feriado oficial. Se a região considerar apenas ponto facultativo, a folga depende de negociação direta com o empregador ou convenção coletiva.
Atenção aos seus direitos: Nas cidades onde a data é feriado oficial, o trabalhador escalado deve receber o dia em dobro ou garantir uma folga compensatória em data futura.
Capitais onde Corpus Christi é Feriado Confirmado
Nessas cidades, o dia 4 de junho será feriado:
- Aracaju (SE)
- Belo Horizonte (MG)
- Boa Vista (RR)
- Brasília (DF)
- Campo Grande (MS)
- Cuiabá (MT)
- Curitiba (PR)
- Florianópolis (SC)
- Fortaleza (CE)
- Goiânia (GO)
- Macapá (AP)
- Maceió (AL)
- Manaus (AM)
- Natal (RN)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Salvador (BA)
- São Luís (MA)
- São Paulo (SP)
- Teresina (PI)
- Vitória (ES)
Ponto facultativo:
- Belém (PA)
- Porto Velho (RO)
- Porto Alegre (RS)
- Rio Branco (AC)
Cidades que até o momento não oficializaram a folga:
- João Pessoa (PB)
- Recife (PE)
- Palmas (TO)
Calendário de feriados 2026
O ano de 2026 tem sido um dos mais benéficos dos últimos tempos para o turismo e o descanso, com 9 dos 10 feriados nacionais caindo em dias úteis. Após o Corpus Christi, o segundo semestre reserva uma sequência de datas que caem em segundas ou sextas-feiras, ideais para viagens e descanso.
Confira o cronograma dos próximos feriados nacionais de 2026:
- 7 de setembro: Independência do Brasil (segunda-feira) – Prolongado
- 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira) – Prolongado
- 2 de novembro: Finados (segunda-feira) – Prolongado
- 15 de novembro: Proclamação da República (domingo)
- 20 de novembro: Dia da Consciência Negra (sexta-feira) – Prolongado
- 25 de dezembro: Natal (sexta-feira) – Prolongado
Próximos pontos facultativos de 2026:
Fique atento às datas que podem gerar recessos pontuais ou meio período de trabalho:
- 4 de junho: Corpus Christi (quinta-feira)
- 5 de junho: Sexta-feira pós-Corpus Christi (emenda opcional)
- 28 de outubro: Dia do Servidor Público (quarta-feira)
- 24 de dezembro: Véspera de Natal (quinta-feira – após as 13h)
- 31 de dezembro: Véspera de Ano Novo (quinta-feira – após as 13h)