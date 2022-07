Como fazer a Consulta Auxílio Brasil pelo CPF para a fila de espera

O aumento do valor do Auxílio Brasil para 600 reais provocou uma corrida aos postos de atendimentos do CadÚnico e o crescimento da fila de espera do benefício. Com isso, milhões de brasileiros querem saber como fazer a consulta Auxílio Brasil pelo CPF, já que aguardam novidades sobre o pagamento no mês de agosto (primeira de cinco parcelas com acréscimo de R$ 200).

A PEC que autorizou o governo a pagar o novo valor foi aprovada mediante a instituição do estado de emergência no país até dezembro de 2022 e também aumentou o Vale-Gás, criou um auxílio de R$ 1 mil por mês para caminhoneiros e taxistas, autorizou o incentivo aos estados que reduzirem a carga tributária do etanol e o financiamento do transporte coletivo gratuito para idosos e destinou recursos para reforçar o programa Alimenta Brasil.

No entanto, não foi possível zerar a fila de espera, prometida pelo governo caso a Proposta de Emenda à Constituição fosse aprovada ainda em julho. Isso porque, embora o Ministério da Cidadania inclua novos beneficiários no programa mensalmente e tenha a intenção de transferir o Auxílio Brasil para quase 20 milhões de famílias já no mês de agosto, estimativas dão conta de que cerca de 350 mil famílias entrem na fila todos os meses.

A consulta Auxílio Brasil pelo CPF é simples. Confira.

Passo a passo de como fazer a consulta Auxílio Brasil pelo CPF?

Antes de saber como fazer a consulta Auxílio Brasil pelo CPF, é preciso lembrar que o primeiro passo para estar elegível ao programa é a realização da inscrição no CadÚnico. O processo de cadastramento é feito mediante a apresentação de uma série de documentos pessoalmente nos postos de atendimento dos municípios ou no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). Os documentos devem comprovar os dados informados e o responsável familiar passa, ainda, por uma entrevista. Vale ressaltar que estar no CadÚnico não necessariamente garante o Auxílio Brasil.

Feito isso, caso a família se enquadre nas exigências do governo para estar elegível a receber o Auxílio Brasil, é preciso aguardar a inclusão na lista de beneficiários por parte do Ministério. Não há um prazo definido para que isso seja feito e o Ministério da Cidadania leva em conta algumas prioridades para a inclusão, como as famílias que estão há mais tempo na fila de espera e aquelas que têm menor renda per capita. Portanto, é possível que a consulta Auxílio Brasil pelo CPF leve um tempo para resultar positiva.

Depois da inscrição no CadÚnico e a comprovação das condições necessárias para que a família seja incluída no programa que substituiu o antigo Bolsa Família, é hora de entender como fazer a consulta Auxílio Brasil pelo CPF.

A boa notícia é que, para isso, não é preciso ir a um posto de atendimento do CadÚnico ou agência da Caixa, responsável pela transferência do benefício. Por meio do número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), o cidadão pode saber se vai receber o Auxílio Brasil sem sair de casa, pelo celular ou pelo telefone.

Confira o passo a passo:

– Procure o app oficial do Auxílio Brasil na loja de aplicativos do celular e faça o download;

– Abra o app e clique em “acessar”;

– Caso ainda não tenha uma conta, é possível se cadastrar na hora. Depois, é só informar os dados de login (CPF e senha de acesso). Outra opção é acessar com a senha do aplicativo do Caixa Tem;

– Depois, é só consultar as informações disponíveis já na tela inicial do aplicativo para saber se o benefício foi liberado ou se está bloqueado.

– Quem não tem acesso à internet pode fazer a consulta Auxílio Brasil pelo CPF também pelo telefone da Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania. O número é 121.

Quem precisa fazer recadastramento do Auxílio Brasil?

Uma das recomendações do Ministério da Cidadania para quem quer saber como fazer a consulta Auxílio Brasil pelo CPF é manter os dados do CadÚnico atualizados. A atualização deve ser feita a cada dois anos, no máximo, a fim de que a família não tenha o benefício bloqueado ou seja excluída do programa.

No entanto, neste ano, o governo escalonou a atualização de dados por causa da pandemia e, portanto, estão sendo convocados os cidadãos que fizeram isso em 2016 ou 2017. A convocação, feita por meio de mensagens no app do Auxílio Brasil ou do Caixa Tem, é para que o beneficiário vá pessoalmente até um posto de atendimento ou CRAS depois de fazer o agendamento pela internet.

O recadastramento do Auxílio Brasil é necessário para as famílias que tiveram alteração de renda ou no grupo familiar, alteração da situação trabalhista de algum membro ou mudança de endereço – nesse caso, o prazo é 14 de outubro. Caso o governo tenha encontrado inconsistências a partir do cruzamento de informações com outros bancos de dados, o responsável familiar precisa procurar atendimento presencial até 14 de agosto. O cidadão que for convocado mas não tiver nenhum tipo de alteração de cadastro pode confirmar os dados pelo próprio aplicativo, sem necessidade de ir até o CRAS ou posto de atendimento da prefeitura.

