Consulta Auxílio Brasil: como acompanhar meu benefício pela Dataprev?

A segunda parcela do Auxílio Brasil começa a ser paga no dia 10 de dezembro, e para saber quem está entre beneficiários do novo programa social, basta fazer uma consulta pela internet. Existem alguns canais oficiais que disponibilizam informações sobre o pagamento, mas será que também dá pra fazer a consulta Auxílio Brasil pela Dataprev? Veja a seguir como acompanhar a liberação do dinheiro em dezembro.

Posso fazer a consulta Auxílio Brasil pela Dataprev?

A consulta Auxílio Brasil na Dataprev não está disponível. Embora a empresa de tecnologia continue participando da revisão mensal dos dados dos beneficiários em parceria com o Ministério da Cidadania, não desenvolveu uma plataforma específica para a consulta Auxílio Brasil na Dataprev.

Isso causou dúvidas em muitos cidadãos que esperavam que fosse feita uma atualização no site para a consulta Auxílio Brasil pela Dataprev, como aconteceu durante o pagamento das parcelas do Auxílio Emergencial entre 2020 e 2021.

Assim, o antigo site que é acessado pelo endereço consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta, continua reservado apenas para as consultas do auxílio emergencial. Desta forma, pode ser utilizado caso sejam abertos novos períodos para contestação de parcelas bloqueadas e se houver a liberação de novos lotes do benefício.

Mas é importante ressaltar que o governo federal liberou a verificação do novo pagamento através de outros sistemas que podem ser acessados de forma bem simples pelo celular, como veremos a seguir.

Consulta do Auxílio Brasil pelo CPF

Atualmente, estão disponíveis dois aplicativos para a consulta do Auxílio Brasil. Ambos foram criados pela Caixa Econômica Federal e o primeiro deles é bastante conhecido pelos brasileiros, principalmente aqueles que receberam o auxílio emergencial: o Caixa Tem.

Nessa plataforma é possível acompanhar o depósito na conta poupança social digital e fazer movimentações financeiras, visto que estão disponíveis funcionalidades como o pagamento de boletos, transferências, pix, além do cartão virtuais para compras virtuais e presenciais.

Para acessar a plataforma, siga os seguintes passos:

abra o aplicativo Caixa Tem

clique em “Entrar”

preencha suas informações de login da conta (CPF e senha)

aguarde a autorização de acesso

clique em “Mostrar Saldo” que fica no canto superior esquerdo da tela

A Caixa Econômica Federal também criou um novo aplicativo chamado de Auxílio Brasil para que os cidadãos possam conferir informações do benefício, como a data de pagamento e valor a ser pago em dezembro. A plataforma substitui o antigo aplicativo do Bolsa Família que foi utilizado até outubro deste ano.

Para acessar o novo sistema, informe o CPF e cadastre uma senha. Também é possível acessar as informações por meio da senha utilizada no Caixa Tem. Por sua vez, aqueles que recebiam o Bolsa Família devem apenas atualizar o aplicativo para fazer a consulta do Auxílio Brasil.

Depois, clique na opção “ver parcelas” e verifique o status do pagamento deste mês. Assim, é possível conferir se o dinheiro foi liberado, bloqueado ou se o pagamento foi cancelado.

Quem preferir também pode acompanhar o pagamento através do telefone 111. A Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania, disponibiliza ainda o telefone 121 para que os cidadãos possam esclarecer suas dúvidas sobre o novo programa social.

Calendário segunda parcela do Auxílio Brasil

Agora que sabemos como fazer a consulta do Auxílio Brasil, acompanhe as datas atualizadas da segunda parcela do benefício. O pagamento começa nesta semana, pois o calendário foi adiantado diante das festividades de final de ano.

Vale ressaltar que, até o momento, o governo disponibilizou apenas as datas de pagamento para os beneficiários que recebiam o Bolsa Família. Diante disso, os depósitos em dezembro serão feitos pela Caixa Econômica Federal nas seguintes datas:

10 de dezembro: recebem os beneficiários com NIS final 1;

13 de dezembro: recebem os beneficiários com NIS final 2;

14 de dezembro: recebem os beneficiários com NIS final 3;

15 de dezembro: recebem os beneficiários com NIS final 4;

16 de dezembro: recebem os beneficiários com NIS final 5;

17 de dezembro: recebem os beneficiários com NIS final 6;

20 de dezembro: recebem os beneficiários com NIS final 7;

21 de dezembro: recebem os beneficiários com NIS final 8;

22 de dezembro: recebem os beneficiários com NIS final 9;

23 de dezembro: recebem os beneficiários com NIS final 0;

