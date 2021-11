Auxílio Brasil vai cair no Caixa Tem? Veja como sacar em 2021

A Caixa Econômica Federal ficará responsável pelo pagamento do Auxílio Brasil a partir desta quarta-feira, 17. Inicialmente o benefício será concedido às 14,6 milhões de famílias que estão inscritas no Bolsa Família, sendo assim, os contemplados devem saber que o depósito do Auxílio Brasil vai cair no Caixa Tem.

Esse aplicativo foi criado para que fosse possível facilitar o pagamento do auxílio emergencial durante 2020 e 2021. A iniciativa teve como objetivo promover a inclusão e auxiliar as famílias que não possuíam uma conta em instituições bancárias.

Como será feito o pagamento do Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil teve um reajuste 17,84% em comparação com o Bolsa Família, sendo assim, o valor médio do programa passará de R$ 189 para R$ 217,18 que será concedido pela Caixa Econômica Federal através dos seguintes tipos de contas:

>> Poupança Social Digital;

>> Conta Corrente de Depósito à vista;

>> Conta Especial de Depósito à vista;

>> Conta Contábil (plataforma social do Programa);

Como de costume, o pagamento será realizado nos dez últimos dias úteis do mês de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Desta forma, a primeira parcela do benefício será creditada no dia 17 para quem possui o NIS com final 1.

Os depósitos terminarão no dia 30 para os beneficiários de NIS com final 0. A partir de dezembro, o governo federal pretende estender esse pagamento para mais 2,5 milhões de famílias. Por isso, é hora de saber como receber o benefício.

O Auxilio Brasil vai cair no Caixa Tem?

Sim, o Auxilio Brasil vai cair no Caixa Tem que se trata de uma plataforma criada pela Caixa Econômica Federal em abril de 2020. Antes, o objetivo era possibilitar o pagamento do Auxílio Emergencial, mas com o sucesso da iniciativa o aplicativo também acabou incluindo outros benefícios que são pagos pelo governo federal.

Entre eles, está o seguro-desemprego e abono salarial PIS. Diante disso, as famílias estão sendo orientadas a acompanhar os depósitos do novo benefício por meio desse sistema que está disponível para aparelhos celulares. Para ter acesso ao Auxílio Brasil que vai cair no Caixa Tem basta fazer o download do aplicativo no App Store ou Apple Store.

Para conferir quando o seu Auxilio Brasil vai cair no Caixa Tem, informe o CPF e sua senha. Depois, clique em “não sou robô”. Se for o primeiro acesso, é só clicar em “é novo por aqui” e fazer o cadastro.

Através dessa plataforma serão disponibilizados vários serviços para que os beneficiários possam movimentar o dinheiro. Dentre as opções, está a possibilidade de realizar compras com o cartão de débito virtual, pagamento de boletos, contas de água, luz e telefone, além de fazer transferências.

Como sacar o Auxílio Brasil por meio do Caixa Tem?

Quem preferir fazer o saque do valor poderá utilizar o cartão e senha cadastrados no programa Bolsa Família. Também é possível fazer o saque sem cartão. Para isso, é necessário acessar o aplicativo Caixa Tem e seguir o passo a passo:

>> selecione a opção “Saque sem cartão“;

>> informe o valor que será sacado;

>> clique em “Gerar código para saque”;

>> digite sua senha de acesso do aplicativo;

>> apresente o código em uma das casas lotéricas; nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui.

Quem não possuir internet, também pode fazer o saque nas agências da Caixa Econômica Federal que voltam ao horário normal de funcionamento no dia 23 de novembro. Os demais beneficiários que não estão inscritos Bolsa Família também poderão ter uma conta poupança social digital aberta para os pagamentos dos benefícios do Auxílio Brasil.

Isso poderá acontecer de forma automática em nome do responsável familiar inscrito no Cadastro Único (Cadastro Único para programas sociais do governo federal). Além disso, o governo federal também pretende emitir um novo cartão com o nome do novo programa.

Aplicativo do Auxílio Brasil

Além de conferir se o Auxílio Brasil vai cair no Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal informou que também está disponível um aplicativo exclusivo para que os beneficiários possam acompanhar os pagamentos do Auxílio Brasil. O novo sistema substitui o antigo aplicativo que era utilizado por aqueles que recebem o Bolsa Família.

A nova plataforma também foi criada pela Caixa Econômica Federal e, através dela será possível consultar a situação do benefício, além de conferir o calendário mensal de pagamentos.

Para acessar a plataforma, os beneficiários podem utilizar a mesma senha do Caixa Tem, para isso, selecione a opção “Quero entrar com a minha senha do App CAIXA Tem”. Depois, informe o CPF e senha. Também é possível fazer uma nova senha selecionando a opção “Cadastre-se”.

Feito isso, siga os próximos passos e informe os dados solicitados na tela para efetuar o cadastramento. Todas essas informações também serão disponibilizadas através do Atendimento CAIXA ao Cidadão. Para isso, basta ligar no telefone 111.