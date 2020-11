Saiba como consultar o CadÚnico pelo aplicativo ‘Meu CadÚnico’

O Cadastro Único, conhecido como CadÚnico, é um sistema do governo federal que reúne dados sobre famílias pobres e extremamente pobres no Brasil. É usado como referência para implementar políticas públicas em estados e municípios. Portanto, as pessoas cadastradas podem consultar as informações pelo aplicativo Meu Cadúnico, disponível para Android e iOS.

Como consultar o CadÚnico?

A inscrição no CadÚnico só pode ser feita para famílias de baixa renda, e os cadastros devem estar atualizados para que os usuários usufruam dos projetos. Para consultar as suas informações no CadÚnico, basta acessar o site, aplicativo ou telefonar para o número 0800 707 2003. No aplicativo, basta digitar os dados solicitados.

O aplicativo ajuda o usuário a se inscrever e consultar informações, emitir comprovante de cadastramento, ver o Número de Identificação Social (NIS), pendências no cadastramento e outros. Para acessar o aplicativo, ou descobrir se você está cadastrado no banco de dados, basta:

Acesse o aplicativo e toque em “entrar”; Preencha nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado; Clique novamente em “entrar”.

Se o login for feito, você está cadastrado. Caso contrário, será necessário fazer o registro. Por outro lado, toda a atualização de dados deve ser feita no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) pelo responsável da família. Através do aplicativo, é possível consultar quais são os documentos necessários.

Como se inscrever no Cadastro Único?

Em princípio, para se inscrever no Cadastro Único é preciso se dirigir a um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de seu município. Podem se cadastrar famílias que ganham até meio salário mínimo por pessoa ou até três salários mínimos de renda mensal ​tota​l. Ademais, os municípios costumam visitar essas famílias de baixa renda para efetuar o cadastramento. Nota-se que não é possível realizar o procedimento pela internet.

Para efetivar o cadastro a família deve ter uma pessoa, com mais de 16 anos, responsável por responder às perguntas solicitadas. O mesmo deve apresentar seu CPF ou Título de Eleitor. Além disso, deve indicar no mínimo um documento de cada membro da família. Também recomenda-se levar comprovante de endereço.

Ademais, deve-se manter os dados atualizados. Quando há, por exemplo, mudança de endereço ou de trabalho, a orientação é ir até o CRAS para fazer a atualização.

