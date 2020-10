CLT: entenda que é sobreaviso e como é a remuneração

De acordo com a CLT, os trabalhadores em sobreaviso fazem parte de duas categorias: prontidão e extranumerário. Dessa forma, ainda que as nomeclaturas não se apresentem nos contratos de trabalho, é importante saber quais os direitos e deveres trabalhistas para determinada função.

O trabalhador em sobreaviso de prontidão é aquele que precisa ficar nas dependências da empresa à espera de ordens para executar o serviço. Sendo assim, o funcionário pode possuir jornada de até 12 horas seguidas. Além de estar preparado para contato em até 24 horas de espera.

Já o sobreaviso extranumerário é o trabalhador que ainda não tem cargo efetivo na empresa. Mas, continua como candidato ao cargo e deve apresentar-se normalmente ao serviço, com remuneração proporcional ao período de atividades.

Limites do sobreaviso

A empresa deve convocar o funcionário de sobreaviso em até 24 horas a partir do início da jornada de trabalho. Por exemplo, um trabalhador que executou suas atividades até as 14h e, quando deixa as dependência da empresa tem a notificação de sobreaviso, ele deverá se manter em espera que as 14h do dia seguinte. Contudo, esse é o tempo de espera. Se em algum momento desse período, o colaborador for acionado e desempenhar as atividades, o regime de sobreaviso tem finalização.

Sendo assim, o trabalhador fica disponível no período de 24 horas, em espera. Quando é acionado, o regime de disponibilidade acaba.

Remuneração

Ainda conforme o artigo 244, da CLT, “As horas de ‘sobreaviso’, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 (um terço) do salário normal”. Dessa forma, o trabalhador é remunerado também pela espera. Então, a remuneração tem cálculo por hora e quando acionado, o trabalhador recebe um terço a mais do tempo que ficou aguardando.