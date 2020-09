Copom mantém a taxa Selic em 2,00% ao ano, após nove cortes consecutivos

A taxa Selic é mantida em 2,00% ao ano. A alíquota foi divulgada pelo Comitê de Políticas Monetárias (Copom), nesta quarta-feira, 16 de setembro, no portal do Banco Central (BC).

Dessa forma, o ciclo de cortes na Selic, que vinha ocorrendo desde o início de 2020, foi interrompido. Além disso, a permanência da alíquota já era esperada pelo mercado financeiro.

Uma pesquisa realizada pelo jornal Valor Econômico demonstrava que 98,7% das instituições financeiras e consultorias questionadas, esperavam a manutenção da taxa Selic em 2,00%. Ao todo, entraram na pesquisa 79 instituições e apenas uma calculava um corte de 0,25 ponto percentual, deixando a Selic em 1,85% ao ano, aproximadamente.

Por fim, a nota divulgada pelo BC ainda informou que no cenário atual, “com taxa de juros constante a 2,00% ao ano e taxa de câmbio constante a R$5,30/US$, as projeções de inflação situam-se em torno de 2,1% para 2020, 3,0% para 2021 e 3,8% para 2022″. O que é taxa Selic?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é a base de juros para empréstimos, investimentos e até interfere diretamente no consumo da população, já que influencia no valor dos produtos. A saber, a sigla Selic é a abreviação de Sistema Especial de Liquidação e Custódia.

Além disso, a taxa Selic auxilia no controle da inflação. Sendo assim, o Copom é o órgão, do Banco Central, responsável por alterar a taxa básica de juros periodicamente.

Devido a crise econômica, a expectativa é que a Selic suba somente em 2021, ficando em torno de 2,5% ao ano. Contudo, a meta é de 3,75%, com intervalo de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, a taxa Selic deve variar entre 2,25% e 5,25%, ao longo do ano.

Taxa Selic – 2020

A taxa Selic tem sofrido quedas ao longo deste ano. Abaixo, estão dispostos o período de vigência e respectivas taxas de 2020:

Dezembro/2019 – 05 de fevereiro/2020: 4,50% a.a.;

06 de fevereiro – 18 de março: 4,25% a.a;

19 de março – 06 de maio: 3,75% a.a;

07 de maio – 17 de junho: 3,00% a.a;

18 de julho – 05 de agosto: 2,25% a.a;

06 de agosto – 16 de setembro: 2,00% a.a;

17 de setembro (atual): 2,00%.

Sendo assim, a Selic foi mantida e interrompeu o ciclo de quedas desde o início de 2020. É a primeira vez que a taxa básica de juros não sofre alteração, após nove cortes consecutivos.

Em suma, para conferir o histórico da taxa Selic, desde 1996, clique aqui.

Influência da taxa Selic no dia-a-dia

A redução dos juros básicos resulta na diminuição dos custos de crédito. Sendo assim, a economia ganha o estímulo de produção e consumo.

Contudo, quando a taxa Selic aumenta, por decisão do Copom, os juros de negociação de operações financeiras ficam mais altos, encarecendo os produtos e, assim estimula a poupança. Entretanto, aumentar a Selic é uma medida de conter a demanda aquecida e, consequentemente, a inflação.

Como funciona as Reuniões do Copom – Taxa Selic?

As reuniões do Copom para manutenção da taxa Selic, bem como da inflação, são realizadas em intervalos de 45 dias. Dessa forma, o Comitê se reúne durante dois dias para discutir as diretrizes da taxa básica de juros.

No primeiro dia de encontro, há apresentações técnicas sobre a evolução e as perspectivas das economias brasileira e mundial e o comportamento do mercado financeiro. Ou seja, os chefes do departamento apresenta, analisa e avalia a conjuntura econômica.

Sendo assim, os assuntos discutidos no primeiro dia de reunião são:

inflação;

finanças públicas;

mercado de câmbio; nível de atividade;

balanço de pagamentos;

reservas internacionais;

operações de mercado aberto evolução dos agregados monetários;

economia internacional;

mercado monetário;

variáveis macroeconômicos.