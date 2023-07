Dá para negociar dívida do Fies no Desenrola Brasil?

Os brasileiros endividados já podem renegociar suas dívidas com até 90% de desconto e prazo maior de pagamento como parte do novo programa do governo Lula. Mas dá para negociar a dívida do Fies no Desenrola Brasil?

Dívida do Fies entra no no Desenrola Brasil?

A o Desenrola Brasil 2023 limpa o nome daqueles com inadimplência com bancos, mas de acordo com o governo federal, as dívidas do FIES não podem ser renegociadas no âmbito do programa, Faixa 1 e 2, conforme estabelecido na MP 1.176, de 5 de junho de 2023, e na Portaria Normativa MF nº 634, de 27 de junho de 2023.

O Ministério da Fazenda explica que o programa Desenrola busca fomentar a renegociação de dívidas que possuem menos garantias ou menos incentivos, por terem mais dificuldades negociais, não sendo voltado para renegociação de políticas que já contam com aportes públicos.

Também não poderão ser financiadas as dívidas referente a crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real; e operações com funding ou risco de terceiro.

Como participar do Desenrola Brasil?

Faixa 1: Para aderir ao Desenrola Brasil é preciso fazer tudo pela internet. O processo ocorre apenas pelo site www.gov.br, e está disponível para quem tem o cadastro completo - é de graça e todo brasileiro tem direito. Quando estiver no portal, procure o agente financeiro, defina a dívida para renegociação e conclua escolhendo a forma de parcelamento.

Faixa 2: o programa atende os devedores com renda mensal de até R$ 20 mil, que poderão aderir ao programa tanto pela plataforma gov.br, quanto por canais indicados pelos agentes financeiros. Eles poderão quitar as dívidas de forma parcelada, a partir de 12 prestações. A partir de 17 de julho.