Dinheiro Esquecido: prazo para sacar acaba essa semana

Termina na quarta-feira, dia 16 de outubro, o prazo para sacar o dinheiro esquecido nos bancos - e ainda restam mais de R$ 8 bilhões. O montante faz parte do Sistema de Valores a Receber (SVR), um serviço do Banco Central disponível para consulta se pessoa física, jurídica ou falecida possui algo para ser recebido.

Os valores estão disponíveis desde fevereiro de 2022.

Como saber se tenho dinheiro esquecido para resgatar?

A consulta é realizada pelo site valoresareceber.bcb.gov.br/publico. Não precisa fazer cadastro e a forma de entrar no sistema é informando os números do CPF e a data de nascimento. No caso de conta jurídica, digite o CNPJ e a data de abertura da empresa, inclusive para empresas encerradas.

Também é possível consultar valores de pessoa falecida, com o CPF e data de nascimento dela.

Para encontrar alguma quantia, o próximo passo é saber como sacar os valores e há duas formas; entrar em contato com a instituição responsável pelo valor e solicitar o recebimento diretamente com eles f

fazer a solicitação dentro do sistema. Para isso é necessário que a instituição tenha aderido a um Termo do Banco Central e que você possua chave Pix.

O Banco Central reforça que todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos. Então se surgir alguma mensagem com cobrança de taxa, tome cuidado porque é golpe.

Ainda restam mais de 8 bilhões de reais esquecidos

Veja as faixas de valores e quantos beneficiários ainda não foram resgatar o dinheiro esquecido.

Acima de R$ 1.000,01: 940.024 beneficiários

Entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: 5.199.838 beneficiários

Entre R$ 10,01 e R$ 100,00: 13.100.665 beneficiários

Entre R$ 0,00 e R$ 10,00: 33.054.663 beneficiários

Dinheiro esquecido pode ir para o governo

Mas e se nem todos os beneficiários forem buscar os recursos até dia 16 de outubro? De acordo com projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados em setembro, os recursos esquecidos irão para o Tesouro Nacional se não reclamados em até 30 dias. A PL precisa ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.