Dólar hoje (23/4): moeda abaixo de R$ 5,70 com trégua entre EUA e China

O dólar iniciou a quarta-feira (23) em queda, atingindo o menor patamar desde o início do mês, impulsionado por sinais de moderação nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China.​

Às 9h26, a moeda americana era negociada a R$ 5,6799, com recuo de 0,85%, marcando a primeira vez que o dólar fica abaixo de R$ 5,70 desde 3 de abril. Na abertura, a cotação estava em R$ 5,7039, com baixa de 0,43% .​

O alívio nos mercados veio após o presidente dos EUA, Donald Trump, indicar que as tarifas comerciais sobre produtos chineses podem ser inferiores aos 145% anteriormente anunciados. Além disso, o Ministério do Comércio da China sinalizou disposição para retomar as negociações com Washington.​

Analistas da Ágora Investimentos destacam que “os novos comentários de Donald Trump representam algum alívio em dois dos principais focos de tensão recentes”. Com uma agenda econômica doméstica mais esvaziada, o cenário externo deve influenciar positivamente os negócios no Brasil .​

A expectativa é que a trégua nas disputas comerciais contribua para a estabilidade dos mercados e reduza a volatilidade cambial observada nas últimas semanas.​