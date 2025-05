Dólar hoje (9/5): moeda inicia em alta, de olho nas falas do Fed

O dólar comercial abriu esta sexta-feira (9) em leve alta de 0,17%, cotado a R$ 5,6705. O mercado acompanha atentamente as declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed) e as movimentações comerciais dos Estados Unidos.

Ao longo do dia, diversos membros do Fed, incluindo John Williams (Nova York), Michael S. Barr (vice-presidente de Supervisão), Adriana Kugler (diretora), Austan Goolsbee (Chicago) e Christopher Waller (conselheiro), participam de eventos que podem fornecer pistas sobre os próximos passos da política monetária americana.

Além disso, investidores estão atentos às negociações comerciais entre Estados Unidos e China, previstas para este fim de semana. Na quinta-feira (8), os EUA anunciaram um acordo com o Reino Unido, o que influenciou positivamente o mercado.

Na sessão anterior, o dólar encerrou o dia em queda de 1,47%, cotado a R$ 5,6611, refletindo o otimismo com o acordo entre EUA e Reino Unido.

A expectativa é que as falas dos dirigentes do Fed e os desdobramentos das negociações comerciais continuem a influenciar o comportamento da moeda americana nos próximos dias.

