Dólar hoje (2/5): moeda fecha a semana em baixa

Nesta sexta-feira, 2 de maio, o dólar apresentou queda frente ao real, refletindo o alívio nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China e a expectativa por dados de emprego nos EUA. A moeda norte-americana foi cotada a R$ 5,67 no mercado comercial, após oscilar entre R$ 5,60 e R$ 5,68 ao longo do dia. No segmento de turismo, o dólar foi vendido a R$ 6,89 .

O movimento de queda foi impulsionado pela percepção de que as negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo podem estar avançando, o que reduziu a aversão ao risco e favoreceu moedas de países emergentes, como o real. Além disso, investidores aguardam a divulgação do relatório de empregos dos EUA, que pode influenciar as expectativas sobre os próximos passos do Federal Reserve em relação à política monetária .

Com o recuo desta sexta-feira, o dólar acumula uma leve baixa na semana, mantendo-se abaixo do patamar de R$ 5,70, observado em sessões anteriores. Analistas apontam que o cenário externo mais favorável e a expectativa por dados econômicos relevantes devem continuar influenciando o comportamento da moeda nos próximos dias.

