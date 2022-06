Eletrobrás: uso do FGTS para a reserva de ações já está liberado

Trabalhador poderá fazer uso do saldo do FGTS para reservar ações da Eletrobrás Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A partir desta sexta-feira (3), trabalhadores que possuem saldo no FGTS poderão utilizar o dinheiro para reservar ações da Eletrobrás. Com a desestatização da companhia, agora é possível investir recursos das contas ativas ou inativas vinculadas ao fundo para aplicação em Fundos Mútuos de Privatização (FMPs) da empresa. No entanto, alguns trabalhadores continuam com dúvidas sobre como realizar o uso do FGTS para adquirir ações da Eletrobrás.

Como fazer uso do FGTS para reservar as ações da Eletrobrás

Para reservar a aplicação, o trabalhador precisará acessar o aplicativo da Caixa ou do FGTS, ambos disponíveis na Play Store e App Store.

No app do FGTS, o novo usuário deverá informar os dados pessoais como CPF e data de nascimento, além de informações trabalhistas para realizar login. Para quem já possui conta no app, será necessário informar usuário e senha. Em seguida, também será preciso escolher a opção mais disponível no menu. Em seguida, o trabalhador deverá selecionar a opção ‘simulador de aplicação no FMP-FGTS’ e autorizar o fundo FMP-Eletrobras a realizar a consulta das contas. Em seguida, ele deverá ler e aceitar os termos e escolher uma administradora ou optar por ser o administrador.

Até agora, mais de 10 bancos foram habilitados para oferecer o investimento. São eles: Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, XP, BTG Pactual, Genial, Guide, Daycoval, Safra, Alfa e BNB. O usuário deverá escolher a instituição financeira que prefere e finalizar a reserva. Entre as opções disponíveis, as taxas de administração variam entre 0 e 1% ao ano.

Já no aplicativo da Caixa, o trabalhador que deseja fazer uso do FGTS para Eletrobrás deverá selecionar a opção ‘mais’ disponível no menu e clicar em ‘simulador de aplicação no FMP-FGTS’. Lá, ele precisará autorizar o compartilhamento de contas do FGTS. Para tal, será preciso clicar na opção ‘FGTS’, em seguida ‘Autorizar agente financeiro FGTS’, escolher a opção ‘Fundos mútuos de privatização’ e clicar em consultar. Na página seguinte, ele precisará selecionar a instituição financeira. Nesse caso, a Caixa Econômica Federal. Por último, ele deverá ler e aceitar os termos para fazer uso do FGTS para reservar ações da Eletrobrás.

Após a primeira etapa do processo, ainda no app da Caixa, será preciso selecionar a opção ‘investimentos’, clicar em ‘Reserva FMP’ e selecionar ‘Recursos FGTS’ em seguida. Na tela seguinte, estão disponíveis as contas do FGTS e o valor que pode ser aplicado. Ao clicar em continuar, o trabalhador deverá habilitar as contas que deseja e dar prosseguimento informando o valor que deseja investir. Por fim, ele deverá aceitar novamente os termos de adesão.

De acordo com a Caixa, será possível fazer uso de até 50% do FGTS na Eletrobrás, enquanto o valor mínimo de investimento é de R$ 200. Mas, é importante ressaltar que o prazo mínimo para vender as ações da Eletrobrás adquiridas com o uso do FGTS é de 12 meses. Após a venda, o valor retornará para as contas do fundo do trabalhador.

