Quando vai ser pago o PIS 2021? O que sabemos do abono salarial

Com o fim dos pagamentos do PIS 2020, cresce a expectativa de quem estava empregados no ano passado pela liberação do PIS 2021. Como não foram realizados pagamentos no último ano, o atraso do calendário, causado pela pandemia, deixou diversos trabalhadores com dúvidas sobre quando vai ser pago o PIS 2021.

Afinal, quando vai ser pago o PIS 2021?

Assim como nos outros anos, a liberação do PIS 2021 será realizada de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. No entanto, como os pagamentos do PIS 2020 ainda estão em andamento e seguem até o dia 29 de dezembro, a Caixa Econômica Federal ainda não divulgou quando vai ser pago o PIS 2021.

Mas, a expectativa é que o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) realize uma reunião durante o segundo semestre deste ano para definir o calendário da próxima liberação do benefício. No entanto, de acordo com o Jornal Contábil, trabalhadores que exerceram atividades com carteira assinada em 2021 só deverão receber o abono salarial PIS em 2023.

Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador precisa seguir alguns critérios. São eles:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Apesar do atraso no calendário de pagamentos que deixou os trabalhadores brasileiros sem saber quando será pago o PIS 2021, a expectativa é que eles recebam o abono salarial referente ao ano-base 2021 com o valor reajustado, já que o benefício é pago com base no piso nacional. De acordo com o Jornal Poder 360, a proposta do Governo Federal é de o valor do salário mínimo seja modificado para R$ 1.294 no próximo ano, o que também elevará o valor de pagamento do PIS 2021.

