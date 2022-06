FGTS Saque Extraordinário 2022: nova parcela já está liberada 

A Caixa Econômica Federal liberou na quarta-feira (1º) uma nova parcela do Saque Extraordinário do FGTS 2022. Agora, trabalhadores que nasceram no mês de outubro já estão aptos para realizar o saque de até R$ 1 mil de contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Neste mês, outras duas parcelas ainda serão disponibilizadas.

Saque Extraordinário do FGTS 2022: veja o calendário de pagamento

Iniciada no mês de abril deste ano, a liberação de até R$ 1 mil das contas do FGTS vem sendo realizada pela Caixa, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Desta forma, aqueles que nasceram durante o mês de outubro e possuem dinheiro em contas do fundo já podem realizar o saque extraordinário do FGTS 2022. De acordo com o calendário liberado pelo banco, neste mês também serão liberados os recursos de quem nasceu em novembro e junho.

Calendário de liberação:

Nascidos em janeiro: 20 de abril;

Nascidos em fevereiro: 30 de abril;

Nascidos em março: 04 de maio;

Nascidos em abril: 11 de maio;

Nascidos em maio: 14 de maio;

Nascidos em junho: 18 de maio;

Nascidos em julho: 21 de maio;

Nascidos em agosto: 25 de maio;

Nascidos em setembro: 28 de maio;

Nascidos em outubro: 01 de junho;

Nascidos em novembro: 08 de junho;

Nascidos em dezembro: 15 de junho.

O dinheiro deverá ser depositado pela Caixa na conta poupança digital, que é utilizada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários. Para movimentar os valores, o trabalhador precisará utilizar o aplicativo Caixa Tem, que libera o saque em caixas eletrônicos, pagamentos e transferências bancárias.

No entanto, de acordo com a Caixa, caso os dados estejam incompletos, o trabalhador precisará comparecer até uma agência do banco para realizar a solicitação do saque. A retirada do dinheiro está disponível até o dia 15 de dezembro. Se após essa data o valor não for sacado, retornará para a conta vinculada ao FGTS do trabalhador.

Para consultar se tem direito ao saque extraordinário do FGTS 2022, é preciso acessar o site ou aplicativo do FGTS. Lá, estão disponíveis informações como data de liberação e se o crédito será feito de forma automática.

