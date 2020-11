Em ação estratégica, Solpanamby vende empresas de comunicação

A partir deste mês, todo setor de comunicação do grupo Solpanamby passa a integrar o grupo Thati, líderes na cidade de Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo.

Com o slogan ‘A chuva é passageira, o Sol é constante’, o grupo Solpanamby foi criado a mais de 60 anos pelo empresário Orestes Quércia. Desde sua fundação, trabalha em se consolidar no segmentos do agronegócio, cultura e comunicação e setor imobiliário.

Na comunicação, a Solpanamby liderava em Campinas, as emissoras Nova Brasil FM, Rádio Central AM, Nova FM Campinas, TV Princesa (Record) que agora passa a se chamar TV Thathi Campinas e TV Brasil. Já no litoral sul do Estado de São Paulo, estava a frente da TV do Povo, filiada da Band.

Projetos em expansão

Segundo o CEO da Solpanamby, Rodrigo Quércia, a venda do setor de comunicação do grupo é positiva, uma vez que gerará oportunidades de crescimento aos colaborares e comunidades paulistas. “Estamos felizes que nossas empresas se juntaram a um grupo com a ambição de se tornar um dos principais players de comunicação no país”, destacou.

O Thathi irá expandir seu alcance para mais de 650 municípios e 80 milhões de habitantes do estado de São Paulo. Eles operam a TV Thathi, no canal 32 e, controla também as rádios Difusora FM e Rádio 79.

Rodrigo afirmou ainda que o verdadeiro motivo da venda está em concentrar atenção total na expansão dos demais segmentos que a Solpanamby lidera. Dentre eles, a comercialização e exportação de cafés especiais com as empresas O’Coffe e Octávio Café e a expansão do setor imobiliário que integram a rede de Shopping Centers Jaraguá, Panamby e Panamby Incorp.

“Desde o começo de 2020 iniciamos um processo de transformação onde visamos trazer mais foco de atuação, geração de valor para todos envolvidos e sermos referências nos mercados que atuamos”, finalizou Rodrigo Quércia.