Empréstimo consignado do Auxílio Brasil está disponível? Veja alternativa

Com o empréstimo consignado do Auxílio Brasil será possível comprometer até 40% do benefício Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Atendendo mais de 18 milhões de famílias brasileiras, o Auxílio Brasil com valor mínimo de R$ 400 foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em maio de 2022. Com a aprovação do projeto que definiu o piso do programa, aumentou a expectativa dos beneficiários pela liberação do empréstimo consignado do Auxílio Brasil.

Apesar de já ter a maioria de suas definições previstas em lei, a data de lançamento do empréstimo consignado do Auxílio Brasil ainda não foi anunciada pelo Governo Federal. No entanto, de acordo com a Caixa Econômica Federal, a nova modalidade deverá ser liberada em breve para as famílias.

Como vai funcionar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil

Na medida provisória sancionada pelo presidente, está prevista a modalidade de empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Dessa forma, quem é atendido pelo programa poderá realizar um empréstimo que será descontado posteriormente do Auxílio Brasil. De acordo com a Agência Brasil, será possível comprometer até 40% do valor do benefício na operação de crédito. Além disso, também será liberada outro modelo de empréstimo para saque e amortização de dívidas no cartão. Nesse caso, o limite de comprometimento será de até 5% do benefício. Já o prazo para quitar a dívida será de até 48 meses.

Um dos principais benefícios do empréstimo consignado do programa de transferência de renda será a baixa taxa de juros, que não deverá ultrapassar 3%. Outra vantagem está na solicitação, etapa em que não será preciso realizar comprovação de renda, já que o valor das parcelas escolhidas pelo beneficiário será descontado diretamente do Auxílio Brasil.

Empréstimo Caixa Tem foi liberado

Enquanto o Empréstimo consignado do Auxílio Brasil não é disponibilizado, outro tipo de crédito foi liberado para quem recebe o Auxílio Brasil: o Empréstimo Caixa Tem, que conta com duas modalidades. De acordo com a Caixa, a primeira modalidade está disponível para pessoas físicas que desejam iniciar ou melhorar seu negócio e concede entre R$ 300 e R$ 1 mil de crédito, com taxas de juros entre 1,95% e 3,60% ao mês e prazo para pagar de 12 a 24 meses.

Para receber os valores, o beneficiário precisará passar por uma análise de crédito será necessário comprovar ter menos de 3 mil reais em dívidas bancárias até janeiro deste mês. Nesse critério, não são levados em consideração os financiamentos habitacionais e limites não utilizados. Para solicitar o empréstimo, ele deverá acessar o aplicativo Caixa Tem.

Na segunda modalidade, o crédito é concedido para microempreendedores individuais que possuem 12 meses ou mais de atividade como MEI. Nesse caso, também é preciso passar por uma análise de crédito que obedece os mesmos critérios da outra modalidade. Para os MEIs, estão disponíveis empréstimos entre R$ 1 mil e R$ 3 mil com taxas de juros entre 1,99% e 3,60% e prazo para pagar entre 18 e 24 meses. A solicitação desse modelo de empréstimo precisa ser realizada em agências da Caixa.

