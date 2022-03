Empréstimo da Caixa Tem já está funcionando? Como solicitar?

O empréstimo da Caixa Tem está funcionando desde o dia 28 de março de 2022. A iniciativa faz parte do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital, o SIM Digital, lançado como uma das medidas do governo federal para alavancar a retomada do emprego e da economia do país.

Empréstimo da Caixa Tem já está funcionando?

O empréstimo da Caixa Tem já está funcionando. A medida, que faz parte do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital (SIM Digital), é voltada para empreendedores populares. Dessa forma, para realizar a solicitação é preciso exercer alguma atividade produtiva ou de prestação de serviços, com renda ou receita bruta anual de até 360 mil reais. Além disso, a pessoa também não pode ter outras operações de crédito com a Caixa ou outros bancos e instituições financeiras que estivessem ativas em 31 de janeiro de 2022.

O SIM Digital será composto por duas novas linhas de crédito. A primeira, Crédito Caixa Tem, é voltada para pessoas físicas, em que será disponibilizado um empréstimo de até R$1.000, com um prazo de pagamento de até 24 meses e juros de 1,95% ao mês. Já a segunda, Crédito Caixa Tem para Microempreendedores Individuais, é voltada para pessoas jurídicas registradas como MEI, em que o valor pode chegar a até R$3.000, com o mesmo prazo de pagamento de até 24 meses e juros de 1,99% ao mês.

Neste último caso, também é necessário que os interessados tenham pelo menos 12 meses de faturamento como MEI e uma conta da Caixa para conseguir o benefício. O empréstimo Caixa Tem já está funcionando também para aqueles que estão negativados, com o “nome sujo”, em instituições como SPC e o Serasa.

Como solicitar o empréstimo da Caixa Tem

Para aqueles que desejam solicitar o benefício, o empréstimo Caixa Tem já está funcionando para ser feito por meio do próprio aplicativo, disponível para ser baixado pelas lojas da Google Play ou Apple Store. Além de ter seu cadastro atualizado, é preciso que o interessado também tenha a versão mais recente do aplicativo em seu celular.

No caso dos MEIs, inicialmente, a solicitação está disponível para ser feita apenas nas agências, mas, em dois meses de funcionamento do programa, deverá ter a possibilidade de também realizá-la pelo aplicativo. O pedido será analisado em até uma semana após ser requerido.

Leia também: Caixa Tem: veja como acessar e como fazer pagamentos