Entenda como a Bolsa de Valores dos EUA vai vender cotas de água

Na semana passada, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos transformou a água em commodity e passou a vendê-las por meio de cotas, como acontece com o petróleo, por exemplo. O fato curioso chamou a atenção e gerou muitas dúvidas a respeito de como a comercialização do recurso hídrico vai funcionar e qual será o impacto disso no país e até no mundo. Entenda.

Como vão funcionar as cotas de água?

Segundo o Uol, o índice Nasdaq Veles California Water Index (NQH2O), que calcula o valor da água, foi criado pelas empresas Veles Water e WestWater Research em parceria com a Nasdad, mas seus contratos só passaram a vigorar na semana passada.

As cotas de água são destinadas para compra de empresas ou fazendeiros, por exemplo. Em tese, a venda do recurso serve para resguardar os setores quando houver previsão de escassez e ajudar na economia financeira.

Por exemplo, se um fazendeiro prever tempo de seca, ele poderá se antecipar e comprar água antes. Assim, quando chegar o tempo em que o recurso faltar, ele já terá se abastecido e muito provavelmente terá economizado por ter comprado antes, uma vez que, no período de seca, o recurso fica mais caro devido a lei da oferta e demanda.

Qual o valor das cotas de água?

Segundo reportagem do O índice que calcula o preço das cotas de água leva em consideração uma unidade de medida, ou seja, 10 acrés-pes, que correspondem, 1,2 milhão de litros – quantidade suficiente para encher duas piscinas olímpicas. Hoje, o índice é cotado em US$489,11.

O índice calcula a média de preços apenas na Califórnia, levando em conta as cinco maiores regiões com presença de água no Estado – uma superficial e outras quatro bacias subterrâneas. O valor das ações é divulgado uma vez por semana, mas não levam em conta custos de transporte e possíveis perdas.

Como a venda de água vai afetar o consumidor individual e outros países

Como a venda das cotas de água será destinada a empresários e fazendeiros, o consumidor individual não ser atingido em absolutamente nada, afirmou o Ceo da Nox Bitcoin, João Paulo de Oliveira, ao Uol.

Por enquanto, a venda das cotas de água só acontecem dentro dos EUA. Ou seja, uma pessoa que está em outro país, não consegue fazer um contrato. Em tese, a comercialização do recurso não afetará outros países, mas há um risco que estimulem outras bolsas de valores a fazer o mesmo.