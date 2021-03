Entenda porque a Volkswagen suspenderá a produção no Brasil

Nesta sexta-feira, 19 de março de 2021, a Volkswagen anunciou que suspenderá a produção de veículos no Brasil. De acordo com a empresa, a decisão é em razão do agravamento da pandemia da Covid-19 no país.

“A empresa adota esta medida a fim de preservar a saúde de seus empregados e familiares”, diz a empresa em trecho de comunicado. A medida valerá para todas as unidades da empresa no país entre os dias 24 de março e 4 de abril.

A Volkswagen do Brasil possui quatro fábricas no Brasil: São Bernardo do Campo (SP), São Carlos (SP), São José dos Pinhais (PR) e Taubaté (SP).

Segundo a Volkswagen, serão mantidas as atividades essenciais nas fábricas. Já os funcionários das áreas administrativas atuarão em trabalho remoto.

Leia a íntegra do comunicado

“A Volkswagen do Brasil comunica suspensão de atividades relacionadas à produção de todas as suas unidades no País, localizadas nos estados de São Paulo e Paraná, a partir do dia 24 de março de 2021 por 12 dias corridos.

Com o agravamento do número de casos da pandemia e o aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI nos estados brasileiros, a empresa adota esta medida a fim de preservar a saúde de seus empregados e familiares. Nas fábricas, só serão mantidas atividades essenciais.

Os empregados da área administrativa atuarão em trabalho remoto. A medida foi tomada em conjunto com os Sindicatos locais.”

Quando a Volkswagen se instalou no Brasil?

A história da Volkswagen do Brasil começou em 23 de março de 1953, em um armazém na Rua do Manifesto, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. De lá, saíram as primeiras unidades do Fusca, montadas com peças importadas da Alemanha e apenas 12 empregados.

Com o sucesso nas vendas, a marca anunciou o projeto de construir uma fábrica no Brasil, que não se limitaria somente à montagem de veículos, mas sim a fazer do País uma base de exportação para toda a América do Sul.

A produção com peças nacionais foi iniciada em 2 de setembro de 1957, quando saiu da linha de montagem da fábrica de São Bernardo do Campo (SP) o primeiro modelo da marca fabricado em território nacional: a Kombi, com 50% de suas peças e componentes produzidos no País.

O primeiro Fusca (Sedan) montado no Brasil foi lançado em 3 de janeiro de 1959. Nesse mesmo ano, foram vendidas 8.406 unidades do modelo que, rapidamente, se tornaria um estrondoso sucesso de mercado, em uma época dominada pelos automóveis importados de grande porte. Até 1986, o Brasil produziu 3,1 milhões de unidades do lendário Fusca.

Cronologia de lançamento dos modelos VW do Brasil

Kombi – 02 de setembro de 1957

Fusca – 03 de janeiro de 1959

VW 1600 – 21 de novembro de 1968

Variant – Dezembro de 1959

VW 1600 TL – 03 de agosto de 1970

SP 1 / SP 2 – 26 de junho de 1972

Brasília – 08 de junho de 1973

Passat – 21 de junho de 1974

Variant II – Novembro de 1977

Gol – 15 de maio de 1980

Voyage – 23 de junho de 1981

Parati – 07 de junho de 1982

Saveiro – Agosto de 1982

Santana – Junho de 1984

Quantum – Setembro de 1985

Apollo – 08 de junho de 1990

Logus – 04 de fevereiro de 1993

Pointer – 10 de dezembro de 1993

Golf (nacional) – julho de 1999

Polo – 18 de abril de 2002

Polo Sedan – Outubro de 2002

Fox – Outubro de 2003

CrossFox – Março de 2005

SpaceFox – Abril de 2006

up! – Fevereiro de 2014

Saveiro Cabine Dupla – agosto de 2014

cross up! – Outubro de 2014

Polo – 25 de setembro de 2017

Virtus – 22 de janeiro de 2018

T‑Cross – 19 de fevereiro de 2019

Golf GTE – 04 de novembro de 2019

Nivus – 25 de junho de 2020

Fonte: Volkswagen