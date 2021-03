Veja quais foram os 10 carros mais roubados em 2020

Então, quais carros são mais atraentes para ladrões de carros? A Ituran anunciou os 10 principais veículos com ímã de roubo no último ano. Os novos números mostram que mais modelos da Fiat estão no ranking de veículos mais roubados no ano passado do que qualquer outro carro. O levantamento de carros mais roubados em 2020 também apontou que os sedãs compactos foram os mais visados pelos bandidos.

O ranking está baseado nos modelos que integram a base de clientes da companhia e aproximadamente 5,5 mil casos de roubos ou furtos foram registrados no ano passado. O Volkswagen Voyage foi o mais roubado, com 2,6% dos casos. Continue lendo para ver os carros mais roubados no Brasil no ano passado.

1 – Volkswagen Voyage: 2,6% – carros mais roubados

2,6% de índice de furto ou roubo a cada mil veículos.

2 – Renault Logan: 2,5% – carros mais roubados

2,5% de índice de furto ou roubo a cada mil veículos.

3 – Fiat Siena: 2,3%

2,5% de índice de furto ou roubo a cada mil veículos.

4 – Chevrolet Onix: 2%;

2,3% de índice de furto ou roubo a cada mil veículos.

5 – Chevrolet Prisma: 2%;

2% de índice de furto ou roubo a cada mil veículos.

6 – Fiat Uno: 2%

2% de índice de furto ou roubo a cada mil veículos.

7 – Ford Ka: 2%

2% de índice de furto ou roubo a cada mil veículos.

8 – Fiat Fiorino: 2% – carros mais roubados

2% de índice de furto ou roubo a cada mil veículos.

9 – Fiat Palio: 1,9%

1,9% de índice de furto ou roubo a cada mil veículos.

10 – Hyundai HB20: 1,9% – carros mais roubados

1,9% de índice de furto ou roubo a cada mil veículos.

