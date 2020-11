Feirão Serasa Limpa Nome: descontos em dívidas vão até 30 de novembro

Nesta terça-feira (3) começou a segunda edição do Feirão Serasa Limpa Nome. O evento possibilita a negociação e descontos em dívidas e exclui o nome do cadastro de devedores, reunindo ofertas na plataforma de negociação da Serasa Experian. Oportunidade ficará disponível até o dia 30 de novembro.

O que é o Feirão Serasa Limpa Npme?

As negociações do Feirão poderão ser feitas no site do Serasa Limpa Nome, WhatsApp ou aplicativo. Além disso, a negociação poderá ser feita em mais de 7 mil agências dos Correios pelo Brasil. Em suma, a primeira edição do Serasa Limpa Nome aconteceu entre os meses de abril e início de outubro, com a condição de eliminação dos débitos de até R$ 1.000 por apenas R$ 100. Nessa edição, várias empresas parceiras participam com descontos especiais. Dessa maneira, o site possibilita visualizar dívidas junto a empresas credenciadas e obter até 99% de desconto para pagamento parcelado ou à vista.

“Sabemos da importância do nome limpo para que as pessoas tenham mais chance de conseguir crédito, e assim, recomecem sua vida. O ano foi muito difícil devido a pandemia, mas já vemos sinais de retomada, por isso, esse ano, junto aos mais de 50 parceiros do Serasa Limpa Nome, entendemos a responsabilidade de ampliarmos e criarmos o maior Feirão de todos os tempos” disse o diretor de marketing e canais digitais da Serasa, Giresse Contini.

O evento conta com mais de 50 parceiros de diversos segmentos. A ação também permitirá que, após a quitação da dívida, o consumidor tenha sua pontuação aumentada e obtenha melhores condições de crédito na próxima compra. Portanto, saiba onde negociar:

Site do Feirão Limpa Nome;

App Serasa;

Whatsapp 11 99575-2096;

Agências dos Correios.

Como negociar descontos em dívidas?

Acesse o site Serasa Limpa Nome e clique em “Consultar Ofertas”; Digite o CPF e clique em “Confirmar”; Preencha os campos do formulário ou, caso já tenha cadastro, informe CPF e senha para acessar; Em seguida, aparecerá os débitos e as formas de negociação. Além disso, a ação permitirá o aumento da pontuação, score, no Serasa e assim, obter melhores condições de crédito nas próximas compras.

De acordo com o site, as dívidas devem sair do nome em um prazo de até 5 dias úteis após o pagamento. Caso contrário, é possível entrar em contato com a empresa que negociou. Portanto, é possível negociar dívidas negativas ou contas em atraso (não negativadas). Entretanto, não é possível negociar protestos, cheques sem fundos e falências.

