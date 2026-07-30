Economia

Feriado em agosto anima trabalhadores de 21 cidades; confira onde haverá folga

Três capitais têm folga garantida em agosto

Escrito por Anny Malagolini
Quais cidade tem feriado em agosto Feriados municipais em agosto garante folga para trabalhadores
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

São Paulo – Se você já olhou pro calendário e bateu aquele desânimo lembrando que agosto não tem nenhum feriado nacional, calma: a depender de onde você mora, a história é bem diferente. Enquanto boa parte do Brasil segue no ritmo normal de trabalho, moradores de 21 cidades pelo País vão poder esticar as pernas e aproveitar um descsanso extra neste mês.

Quais cidade tem feriado em agosto?

Neste mês de agosto de 2026, pelo menos 21 cidades fazem aniversário, o que costuma ser feriado municipal. Da lista, apenas 3 são capitais: João Pessoa (PB), no dia 5, completando 441 anos; Teresina (PI), no dia 16, celebrando 174 anos; e Campo Grande (MS), no dia 26, que comemora 127 anos de emancipação política.

De acordo com a Lei Federal nº 9.093/1995, que dá superpoderes para os municípios, cada prefeitura crie até quatro feriados religiosos e garanta a folga no dia do aniversário da cidade. Por isso, enquanto os escritórios das grandes capitais funcionam a todo vapor, a história muda de figura no interior e em alguns grandes polos regionais.

Quer saber se a sua cidade (ou a daquele parente que você quer visitar) está na lista? Confira as 21 cidades brasileiras que garantem feriado municipal neste mês de agosto:

01/08: Bauru (SP) – 130 anos

01/08: Piracicaba (SP) – 259 anos

05/08: João Pessoa (PB) – 441 anos

08/08: Votuporanga (SP) – 89 anos

11/08: Tatuí (SP) – 200 anos

12/08: Criciúma (SC) – 146 anos

15/08: Jaú (SP) – 173 anos

15/08: Sorocaba (SP) – 372 anos

15/08: Montes Claros (MG) – 169 anos

16/08: Teresina (PI) – 174 anos

16/08: São Roque (SP) – 369 anos

19/08: São José do Rio Preto (SP) – 174 anos

20/08: São Bernardo do Campo (SP) – 473 anos

22/08: Araraquara (SP) – 209 anos

22/08: Colatina (ES) – 105 anos

22/08: Linhares (ES) – 226 anos

25/08: Chapecó (SC) – 109 anos

26/08: Campo Grande (MS) – 127 anos

26/08: Barueri (SP) – 77 anos

28/08: Itapevi (SP) – 67 anos

29/08: Uberlândia (MG) – 138 anos

Quais são os feriados nacionais previstos na lei brasileira?

Para você não se confundir na hora de planejar as próximas folgas, aqui está a lista completa dos próximos feriados nacionais que valem para todo mundo, de norte a sul do Brasil:

  • 7 de setembro: Independência do Brasil
  • 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro: Finados
  • 15 de novembro: Proclamação da República
  • 20 de novembro: Dia da Consciência Negra
  • 25 de dezembro: Natal

Qual é a diferença prática entre feriado e ponto facultativo?

Sabe aquela dúvida clássica se você é obrigado a trabalhar ou não? A diferença está no bolso e na regra trabalhista:

Feriado: é lei! Todo mundo para — tanto quem trabalha na iniciativa privada quanto no setor público. Se o patrão te chamar para trabalhar no dia do feriado (seja ele municipal, estadual ou nacional), a empresa tem que te dar uma folga de compensação durante a semana ou pagar esse dia trabalhado em dobro.

Ponto Facultativo: é a famosa “folga só pro funcionalismo público”. Quando a prefeitura ou o governo decreta ponto facultativo, a folga vale apenas para os servidores públicos. As empresas privadas seguem trabalhando normal, sem obrigação de dar folga ou pagar valor extra para os funcionários. É o que acontece em muitas cidades durante a terça-feira de Carnaval ou na quinta de Corpus Christi.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Prazo da ECF 2026

Prazo da ECF 2026 vence amanhã (31/07): veja quem é obrigado e como evitar multa

Por que o dia 5 de agosto é feriado

Dia 5 de agosto tem feriado no Brasil e pode ser prolongado

viagem de trem entre BH e Vitória

Como funciona a viagem de trem entre BH e Vitória? Veja horários, preços e percurso

Dia 1º de agosto é feriado de quê

Dia 1º de agosto é feriado de quê?

Como pedir o Nubank Croma

Como pedir o Nubank Croma, novo cartão de crédito exclusivo do Nubank

quando vai o Desenrola Brasil

Até quando vai o Desenrola Brasil? Prazo para renegociar dívidas está na reta final

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes