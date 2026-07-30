Feriado em agosto anima trabalhadores de 21 cidades; confira onde haverá folga

São Paulo – Se você já olhou pro calendário e bateu aquele desânimo lembrando que agosto não tem nenhum feriado nacional, calma: a depender de onde você mora, a história é bem diferente. Enquanto boa parte do Brasil segue no ritmo normal de trabalho, moradores de 21 cidades pelo País vão poder esticar as pernas e aproveitar um descsanso extra neste mês.

Quais cidade tem feriado em agosto?

Neste mês de agosto de 2026, pelo menos 21 cidades fazem aniversário, o que costuma ser feriado municipal. Da lista, apenas 3 são capitais: João Pessoa (PB), no dia 5, completando 441 anos; Teresina (PI), no dia 16, celebrando 174 anos; e Campo Grande (MS), no dia 26, que comemora 127 anos de emancipação política.

De acordo com a Lei Federal nº 9.093/1995, que dá superpoderes para os municípios, cada prefeitura crie até quatro feriados religiosos e garanta a folga no dia do aniversário da cidade. Por isso, enquanto os escritórios das grandes capitais funcionam a todo vapor, a história muda de figura no interior e em alguns grandes polos regionais.

Quer saber se a sua cidade (ou a daquele parente que você quer visitar) está na lista? Confira as 21 cidades brasileiras que garantem feriado municipal neste mês de agosto:

01/08: Bauru (SP) – 130 anos

01/08: Piracicaba (SP) – 259 anos

05/08: João Pessoa (PB) – 441 anos

08/08: Votuporanga (SP) – 89 anos

11/08: Tatuí (SP) – 200 anos

12/08: Criciúma (SC) – 146 anos

15/08: Jaú (SP) – 173 anos

15/08: Sorocaba (SP) – 372 anos

15/08: Montes Claros (MG) – 169 anos

16/08: Teresina (PI) – 174 anos

16/08: São Roque (SP) – 369 anos

19/08: São José do Rio Preto (SP) – 174 anos

20/08: São Bernardo do Campo (SP) – 473 anos

22/08: Araraquara (SP) – 209 anos

22/08: Colatina (ES) – 105 anos

22/08: Linhares (ES) – 226 anos

25/08: Chapecó (SC) – 109 anos

26/08: Campo Grande (MS) – 127 anos

26/08: Barueri (SP) – 77 anos

28/08: Itapevi (SP) – 67 anos

29/08: Uberlândia (MG) – 138 anos

Quais são os feriados nacionais previstos na lei brasileira?

Para você não se confundir na hora de planejar as próximas folgas, aqui está a lista completa dos próximos feriados nacionais que valem para todo mundo, de norte a sul do Brasil:

7 de setembro: Independência do Brasil

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro: Finados

15 de novembro: Proclamação da República

20 de novembro: Dia da Consciência Negra

25 de dezembro: Natal

Qual é a diferença prática entre feriado e ponto facultativo?

Sabe aquela dúvida clássica se você é obrigado a trabalhar ou não? A diferença está no bolso e na regra trabalhista:

Feriado: é lei! Todo mundo para — tanto quem trabalha na iniciativa privada quanto no setor público. Se o patrão te chamar para trabalhar no dia do feriado (seja ele municipal, estadual ou nacional), a empresa tem que te dar uma folga de compensação durante a semana ou pagar esse dia trabalhado em dobro.

Ponto Facultativo: é a famosa “folga só pro funcionalismo público”. Quando a prefeitura ou o governo decreta ponto facultativo, a folga vale apenas para os servidores públicos. As empresas privadas seguem trabalhando normal, sem obrigação de dar folga ou pagar valor extra para os funcionários. É o que acontece em muitas cidades durante a terça-feira de Carnaval ou na quinta de Corpus Christi.