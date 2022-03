FGTS 2022 vai ser liberado em abril; veja as regras e valor

Os trabalhadores possuem uma nova modalidade de saque do FGTS (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço), que vai liberar até R$ 1 mil para cada cidadão a partir do próximo mês. A medida se trata do saque emergencial, assim, confira as regras e quando o FGTS 2022 vai ser liberado.

Quando FGTS 2022 vai ser liberado?

A partir do dia 20 de abril o FGTS 2022 vai ser liberado de acordo com o mês de nascimento de cada trabalhador. O pagamento será realizado pela Caixa Econômica Federal até o dia 15 de junho, conforme o seguinte calendário que determina quando o FGTS 2022 vai ser liberado:

Nascidos em janeiro: 20/04

Nascidos em fevereiro: 30/04

Nascidos em março: 04/05

Nascidos em abril: 11/05

Nascidos em maio: 14/05

Nascidos em junho: 18/05

Nascidos em julho: 21/05

Nascidos em agosto: 25/05

Nascidos em setembro: 28/05

Nascidos em outubro: 01/06

Nascidos em novembro: 08/06

Nascidos em dezembro: 15/06

Quem tem direito ao FGTS emergencial?

Todos os trabalhadores que possuem conta vinculada ao Fundo de Garantia podem sacar o dinheiro, portanto, o FGTS 2022 vai ser liberado na modalidade emergencial beneficiando os seguintes cidadãos: trabalhadores que possuem contrato de trabalho formal regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), trabalhadores domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros, e atletas profissionais.

Vale ressaltar que o FGTS 2022 poderá ser retirado tanto das contas que estão ativas, quanto aquelas inativas. Para os trabalhadores que possuem mais de uma conta, o FGTS 2022 vai ser liberado primeiro das contas vinculadas relativas a contratos de trabalho que foram extintos, sendo dada prioridade para a conta que tiver o menor saldo. Depois, serão liberadas as demais contas vinculadas.

