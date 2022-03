Amanhã será feito o anúncio oficial do governo que vai liberar 1000 reais do FGTS - Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil

Governo libera 1000 reais do FGTS: veja últimas notícias do saque

O governo federal planeja liberar um pacote de benefícios para alavancar a economia a partir de abril, desde a antecipação do 13º salário ao 1000 reais do FGTS em 2022, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. A medida repete a liberação do ano passado e deve ser apresentada ainda em março.

O confirmação se o governo libera 1000 reais do FGTS em 2022 será na quinta-feira, dia 17 de março, em evento no Palácio do Planalto. A iniciativa faz parte de um pacote de medidas que serão estabelecidas pelo governo com a intenção de impulsionar a economia do país em 2022.

Mas o saque desse dinheiro ainda precisa ser regulamentado, por isso, se espera que na ocasião o presidente Jair Bolsonaro (PL) assine Medida Provisória (MP) para que o governo libere os 1000 reais do FGTS para os trabalhadores.

A expectativa é por uma liberação semelhante ao saque-emergencial de 2020, quando os trabalhadores puderam sacar até R$1.045 diante das dificuldades financeiras que foram causadas pela pandemia. Se isso se confirmar, o governo vai liberar 1000 reais do FGTS de acordo com o mês de nascimento de cada um dos trabalhadores aptos ao novo pagamento.

A confirmação das quantias que estarão disponíveis para saque também será anunciada junto com as regras do saque-emergencial. A previsão do governo é de que pelo menos 30 bilhões de reais sejam liberados.

Quem vai receber o FGTS em 2022?

Se o governo liberar 1000 reais do FGTS, o saque estará disponível para aproximadamente 49 milhões de trabalhadores que atualmente possuem saldo na conta do Fundo de Garantia, seja ela ativa (emprego atual) ou inativa (empregos anteriores).

As regras atuais do FGTS estabelecem que todo trabalhador que possui contrato formal de trabalho, pode sacar as quantias que são provenientes de depósitos mensais que são realizados pelos empregadores.

Assim, o direito ao FGTS também se estende aos cidadãos que atuam como trabalhadores domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros, além de atletas profissionais. Para confirmar se têm direito ao saque quando o governo liberar 1000 reais do FGTS, os trabalhadores já podem fazer a consulta do saldo das seguintes formas:

Pela internet: é possível fazer a consulta do saldo do FGTS através do site da Caixa Econômica Federal que é acessado pelo endereço www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/extrato-fgts ou por meio do aplicativo FGTS que está disponível para sistemas operacionais Android e iOS;

Telefone: a Caixa Econômica Federal também disponibiliza o telefone 0800 724 2019. Durante o atendimento tenha em mãos documentos pessoais e informe ao atendente a data de nascimento do trabalhador e o número do CPF ou NIS (Número de Identificação Social);

Atendimento presencial: informações sobre o FGTS também podem ser conferidas nas agências da Caixa. Também é necessário levar documento de identificação.

