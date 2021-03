Saiba como sacar o auxílio emergencial na lotérica

A nova rodada da ajuda emergencial do governo federal pode começar a ser paga já em abril. E os beneficiários do programa tem a opção de sacar o auxílio emergencial na lotérica. Essa é uma boa opção para quem quer fugir das longas filas de espera nas agências da Caixa.

Para fazer o saque na lotérica, o beneficiários precisa ter login no aplicativo Caixa Tem. Segundo a Caixa, os beneficiários que receberão as novas parcelas do auxílio emergencial precisam estar com os dados atualizados no aplicativo.

Outro ponto importante é a data do saque. Até o momento, o governo federal ainda não divulgou o calendário oficial do auxílio emergencial 2021. Com isso, não há como saber ainda quais serão as datas de saque dos valores.

Como sacar o auxílio emergencial na lotérica?

Para fazer o saque do auxílio emergencial nas lotéricas, os beneficiários precisam usar o código de acesso fornecido pelo aplicativo Caixa Tem.

Quando o saque dos valores estiver disponível, o beneficiário poderá escolher o valor que quer retirar da conta digital. Em seguida, será gerado um código que deve ser informado na lotérica para completar a operação. O código tem duração de duas horas.

Qual documento precisa para sacar o auxílio emergencial na lotérica?

Além do código de acesso, para sacar o auxílio emergencial na lotérica é necessário apresentar um documento com foto.

Onde posso sacar o auxílio emergencial?

Os saques do auxílio emergencial também podem ser feitos nas agências da Caixa de todo o Brasil. É necessário estar atento aos horários de funcionamento para o serviço. Devido as medidas de contenção da covid-19, diversas cidades do país estão adotando horários especiais.

Leia também:

Auxílio emergencial 2021: 20 dúvidas respondidas

Veja quem não tem direito ao auxílio emergencial de 2021

Bolsa Família no Caixa Tem: veja como sacar seu benefício