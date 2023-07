Zara Barbie collection 2023: conheça a coleção inspirada no filme

A coleção Zara Barbie, ou Zara Barbie collection 2023, será lançada pela loja na próxima semana, poucos dias antes do filme mais aguardado do ano. A rede atualizou o site brasileiro com um spoiler das novas peças inspiradas na tendência barbiecore que toma conta da moda neste ano.

Quando vai lançar a coleção Zara Barbie?

As peças inspiradas no filme de Barbie serão disponibilizadas em 17 de julho, segunda-feira, conforme o anúncio do site oficial da marca.

A coleção inclui peças femininas e masculinas que fazem referência ao filme dirigido por Greta Gerwig e à tendência barbiecore. Nas fotos disponibilizadas no e-commerce da companhia, um dos looks é inspirado no Ken (Ryan Gosling), que aparece em uma das cenas do filme com trajes de caubói.

A Zara também inclui como uma das principais peças um vestido rosa e branco, cores bastante utilizadas pela boneca icônica. Além das roupas, os consumidores poderão adquirir acessórios, sapatos, chapéus, bolsas, itens para cabelo e mais.

Os preços das peças ainda não foram divulgados pela. Os consumidores podem acessar o site da Zara e se cadastrar na newsletter para receberem as novidades do lançamento em primeira mão.

A Zara traz para as peças a tendência barbiecore, que está em alta principalmente com o anseio pelo lançamento do filme. Se trata de um estilo que faz referência à Barbie e tem o rosa choque como protagonista, presente nas peças que montam o look.

A tendência também inclui acessórios de plástico, brilhantes e volumosos, unhas decoradas e laços gigantes para cabelo. No início de 2023, a Pantone já havia escolhido o Viva Magenta, tom que lembra o blush, como a Cor do Ano.

Onde comprar roupas da Barbie?

Além da Zara, outras marcas aderiram às cores da Barbie e lançaram novas linhas de produtos inspirados na boneca. Algumas delas são as fast fashion Renner, C&A e Riachuelo, que já disponibilizaram linhas de roupas, acessórios e cama, mesa e banho com referências à personagem.

Os produtos vão além das roupas. A marca de esmaltes OPI lançou uma nova coleção com tons de branco, rosa, amarelo, azul e glitter para fazer as unhas seguindo a tendência do momento.

Já para quem procura sapatos, a Ipanema disponibilizou sandálias e chinelos com cores rosa choque e com os logos da Barbie. A Melissa também incluiu novas peças, como um tamanco de salto alto com o nome da boneca.

Cinemas de todo o Brasil também já divulgaram quais serão os combos especiais para quem vai assistir ao filme. O Cinemark, Cinépolis, UCI, Kinoplex, Cineflix e Cinesystem oferecem brindes customizados além da pipoca, que em alguns deles pode ser rosa.

Quando lança o filme da Barbie?

O filme da Barbie será lançado em 20 de julho, quinta-feira, nos cinemas de todo o País. Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência no site da Ingresso.com ou direto na rede de sua escolha.

A protagonista é interpretada por Margot Robbie, que vive a icônica boneca loira. A personagem vive na Barbieland, mundo mágico onde moram todas as bonecas, mas começa a se achar diferente das outras e acredita que não pertence mais àquele lugar.

Barbie decide ir embora para o mundo real, mas se surpreende quando Ken (Ryan Gosling) decide acompanhá-la. Juntos , os dois vão descobrir que a beleza está dentro de cada um.

As críticas feitas por jornalistas especializados em cinema até agora aclamaram o longa-metragem. Joseph Deckelmeier, do ScreenRant, Katcy Stephan, editora de mídia social da Variety, e Jamie Jirak, do ComicBook.com, foram alguns dos críticos que rasgaram elogios para o enredo, direção e elenco.

