Ibovespa abre volátil ainda sob efeito de Orçamento 2021

O Ibovespa abriu volátil, sem uma tendência definida, nesta terça-feira, 6. Após um dia de alta com o bom humor do mercado externo em especial, o índice acompanha as bolsas americanas, operando perto da estabilidade. Investidores ainda voltam sua atenção para o impasse em relação ao Orçamento 2021. Além de um corte maior no valor destinado a emendas parlamentares, que ficou acima dos valores destinados aos gastos do governo com educação e saúde, entre outros, uma das saídas seria o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetar o texto aprovado pelo Congresso.

Na segunda-feira, 5, durante evento do mercado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Orçamento caminha para veto parcial do presidente Jair Bolsonaro. Caso o presidente não vete, o Orçamento, da forma como passou pelo Congresso, poderá furar o teto de gastos e o governo enfrentar acusação de crime de responsabilidade fiscal.

Às 10h15 (horário de Brasília), o Ibovespa registrava queda de 0,01%, aos 117.509 pontos. O dólar operava em queda de 0,60% a R$ 5,644 na compra.

Ibovespa hoje, 6 de abril de 2021

O mercado reagiu bem e ganhou confiança com o anúncio do governo federal de que será retomada a agenda de privatizações. De acordo com informações divulgadas ontem pelo Ministério da Infraestrutura, a previsão é de três leilões de infraestrutura, entre os dias 7 e 9 de abril, com 22 aeroportos, 1 ferrovia e 5 terminais portuários. Com isso, para o Ministério, há potencial em garantir mais de R$ 10 bilhões em investimentos no País.

O primeiro leilão a ser realizado será o da concessão de 22 aeroportos, marcado para amanhã, 7, a partir das 10h, na sede da B3, em São Paulo. Já na quinta-feira, 8, será a vez do leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). Por fim, na sexta-feira, 9, serão ofertados 5 terminais portuários no Maranhão e no Rio Grande do Sul. Objetivo é fazer mais de 50 concessões no setor em 2021, considerando apenas leilões de infraestrutura.

No exterior, após um dia de máximas históricas nas bolsas dos EUA, o otimismo dos investidores pode mudar. Hoje, o FMI revisou para cima as projeções de crescimento global para 2021 e 2022. A alta deve ser de 6% neste ano e de 4,4% no próximo. O aumento é de 0,8 e 0,2 ponto porcentual em relação ao relatório de outubro, respectivamente. Mas o Brasil, porém, está abaixo da média, com crescimento previsto de 3,7% neste ano e 2,6% no próximo.