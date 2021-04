Inflação em alta respinga no Ibovespa, que fecha em queda

O Ibovespa seguiu o comportamento da manhã e fechou em queda nesta sexta-feira, 9, em um dia de pregão de altos e baixos, sob forte influência do mercado doméstico. O índice encerrou com um recuo de 0,54%, aos 117.669 pontos e volume financeiro de R$ 25,799 bilhões. Com isso, o Ibovespa fecha a semana no azul, com alta de 2% em comparação à última semana.

O mercado, que já teve de lidar durante a semana inteira com a falta de uma definição em relação ao Orçamento, que vem estressando a comunicação entre Congresso e Ministério da Economia, ganhou hoje um ingrediente mais azedo: a divulgação do IPCA indicando alta da inflação acumulada em 6,10% após a subida de 0,93% em março. Bem acima da meta do governo para o ano, de 3,75%.

O resultado pode levar o Banco Central a acelerar a alta da taxa básica de juros na próxima reunião do Copom. O 0,75 ponto porcentual esperado pelo mercado para o próximo ajuste ficou mais longe das expectativas de alguns analistas, que agora voltaram a falar em alta de 1,0 ponto porcentual para conter o avanço da inflação. Outro indicador do mercado que entrou nos negócios hoje foi o IGP-M, que veio bem abaixo do mercado refletindo a queda da demanda por causa do isolamento social.

O Orçamento ainda está no centro das atenções dos investidores, apesar de o mercado ter visto com bons olhos a fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na quarta-feira, 7, durante jantar com empresários, em São Paulo. que não irá estourar a meta de gastos. Mas a falta de acordo entre Executivo e Congresso persiste. Enquanto isso, o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, afirmou que o ideal para o Ministério da Economia é o veto de uma parte menor das emendas parlamentares que destinam recursos para congressistas.

O clima esquentou em Brasília após o Senado instaurar a CPI da Covid por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). O objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito é investigar a conduta do governo federal nas ações de combate à pandemia da covid-19.

O presidente Jair Bolsonaro se queixou da interferência entre os Poderes e sugeriu que fosse instaurado também um pedido de impeachment de ministros da corte. Já Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, criticou a determinação do STF, considerando-a equivocada, mas disse que ela será cumprida.

Ibovespa hoje, 9 de abril de 2021

Vale lembrar que a decisão do STF apenas segue as diretrizes do Senado. Antes da decisão do ministro Barroso, 31 senadores assinaram um pedido de abertura da CPI, o que já bastaria para a instauração imediata da comissão. Em análise, a XP Investimentos disse que a comissão deve concentrar as atenções, ampliando a pressão no Palácio do Planalto.

Já nos EUA, após abrir com poucas variações, as principais bolsas tiveram leves ganhos. O S&P500 atingiu novo recorde, encerrando novamente acima dos 4 mil pontos. Esse movimento ocorre ainda por conta da alta dos rendimentos de Treasuries, puxada pela inflação dos preços ao produtor de março, que veio acima do esperado, de 1% ante expectativa de 0,5%. Dow Jones encerrou em alta de 0,89%, aos 33.800,54 pontos; S&P com ganho de 0,77%, aos 4.128,77 pontos; e Nasdaqem alta de 0,51%, aos 13.900,19 pontos.