Depois de encerrar a véspera na casa dos 118.000 pontos, o Ibovespa abriu em queda, nesta sexta-feira, 9. No radar dos investidores está a preocupação de que haja impactos na discussão do Orçamento 2021 após o Senado instaurar a CPI da Covid por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). O objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito é investigar a conduta do governo federal nas ações de combate à pandemia da covid-19.

“Uma vez instalada, a comissão deve concentrar as atenções, ampliar a pressão sobre o Palácio do Planalto e se sobrepor ao restante da agenda do Senado”, disse a equipe de análise da XP à InfoMoney. Além disso, a decisão do STF é considerada um revés para Bolsonaro, que já se queixou da interferência entre os Poderes e sugeriu que fosse instaurado também um pedido de impeachment de ministros da corte. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, criticou a determinação do STF a chamando de equivocada, mas disse que ela será cumprida.

Vale lembrar que a decisão do STF apenas segue as diretrizes do Senado. Antes da decisão do ministro Barroso, 31 senadores assinaram um pedido de abertura da CPI, o que já bastaria para a instauração imediata da comissão.

Com isso em pauta, o Ibovespa registrava queda de 0,76%, a 117.478 pontos às 10h05 (horário de Brasília).

Ibovespa hoje, 9 de abril de 2021

Ainda continuam as discussões sobre o Orçamento. Bolsonaro disse, ontem, que Executivo e Congresso estão próximos de um acordo. Enquanto isso, o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, afirmou que o ideal para o Ministério da Economia é o veto de uma parte menor das emendas parlamentares que destinam recursos para congressistas gastarem. No entanto, ainda não há consenso.

Ainda no mercado doméstico, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial no País, subiu 0,93% em março de 2021 na comparação com fevereiro. No mês anterior, a alta tinha sido de 0,86% na comparação mensal. Esta é a maior elevação para o mês desde 2015. No entanto, o mercado esperava uma subida mais forte. De acordo com Refinitiv, esperava-se um avanço de 1,03%.

No mercado externo, a alta nos rendimentos dos títulos pesava sobre as ações de tecnologia, deixando as bolsas americanas entre perdas e ganhos.