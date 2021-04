O otimismo com o mercado internacional, sob o qual o Ibovespa abriu pela manhã seu pregão com alta de mais de 1%, se manteve durante o dia e ajudou a bolsa paulista a encerrar com valorização de 1,97%, reconquistando os 117 mil pontos (117.518) e volume financeiro negociado de R$ 25,875 bilhões. Os dados positivos de emprego nos Estados Unidos, divulgados antes do feriado de Páscoa, ainda se refletem sobre os mercados, tanto externo quanto doméstico. Em março, a taxa de desemprego recuou 6% e foram criadas 916 mil vagas, maior número desde agosto de 2020 e também bem acima da expectativa do mercado, que era de 675 mil novos postos.

Além do bom resultado no mercado de trabalho dando sinais de uma recuperação econômica, o resultado de hoje do PMI de Serviços nos EUA, divulgado nesta segunda-feira, 5, mostrou avanço de 60,4 em março, maior nível desde 2014, mostrando melhora para um dos setores mais afetados pela pandemia e pelo isolamento social.

Ibovespa hoje, 5 de abril de 2021

Além do reflexo da alta das bolsas globais, o cenário doméstico ainda se movimentou de olho no impasse entre o Congresso e a equipe econômica em torno da aprovação do Orçamento de 2021. Reuniões durante o feriado entre congressistas e o Ministério da Economia para se chegar a uma solução jurídica e ao mesmo tempo política que não comprometa as contas públicas levou mais otimismo aos investidores.

O anúncio pelo governo federal da retomada de sua agenda de privatizações acrescentou ainda mais confiança. A previsão é de 3 leilões de infraestrutura, entre os dias 7 e 9 de abril, oferecendo à iniciativa privada 22 aeroportos, 1 ferrovia e 5 terminais portuários. Com isso, há potencial em garantir, de acordo com o Ministério da Infraestrutura, mais de R$ 10 bilhões em investimentos no País.

O primeiro leilão a ser realizado será o da concessão de 22 aeroportos, marcado para a quarta-feira, 7, a partir das 10h, na sede da B3, em São Paulo. Já na quinta-feira, 8, será a vez do leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). Por fim, na sexta-feira, 9, serão ofertados 5 terminais portuários no Maranhão e no Rio Grande do Sul. Objetivo é fazer mais de 50 concessões no setor em 2021, considerando apenas leilões de infraestrutura.

O Ibovespa também ganhou terreno com o bom desempenho da Vale, cujas ações subiram 6,16% depois do anúncio de um programa de recompra de ações e ADRs, sinal de que a empresa acredita que o preço da ação está barato e, portanto, com potencial de valorização.

Lá fora, Dow Jones fechou em alta de 1,13%, aos 33.527,19 pontos; S&P com valorização de 1,14%, rompendo novamente a barreira dos 4 mil pontos (4.077,91) e Nasdaq, puxada pelo setor de tecnologia que andou bem hoje subiu 1,67%, aos 13.705,59.

O real ganhou terreno com o fechamento do dólar nesta segunda em queda de 0,62%a R$ 5,6798 para venda e a R$ 5,6791 para compra.