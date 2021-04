Ibovespa fecha em alta de 0,59% retomando os 118 mil pontos

Depois de uma abertura amena pela manhã, entre perdas e ganhos, e com um cenário externo melhor, o Ibovespa fechou em alta de 0,59% nesta quinta-feira, 8, renovando o recorde de 118 mil pontos (118.313,23). Em dia mais calmo, o destaque ficou com a fala do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, em que ressalta que a pressão nos custos de matérias-primas com a retomada da economia não deve gerar inflação nem repasse para os consumidores. Empresas e investidores locais estão preocupados com a inflação nos EUA.

A fala de Powell acabou acalmando um pouco o mercado, levando os juros futuros de todos os contratos a recuarem e também queda no rendimento dos títulos do Tesouro (Treasuries) de 10 anos. A ata do Fomc (Federal Open Market Committee) divulgada ontem, relativa à última reunião do Federal Reserve (Fed), que indicou juros perto de zero nos EUA até 2023, ao mesmo tempo em que elevou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) americano em 2021 de 4,2% para 6,5%, também permeia os negócios na bolsa paulista.

Ibovespa hoje, 8 de abril de 2021

No cenário doméstico notícias corporativas ofuscaram em parte a principal tensão econômica e política, depois da pandemia, que é a discussão em torno do Orçamento 2021. Magazine Luiza foi destaque após anunciar a compra da SmartHint em um movimento para reforçar sua operação de e-commerce. Foi a quinta aquisição da empresa no ano que deixa a varejista hoje à frente do setor de e-commerce no Brasil. Além do Magazine Luiza, outras do setor do varejo ajudaram a levar o índice para o alto, como a B2W e a Via Varejo.

Mais um dia de boas notícias dentro do programa de privatizações do governo federal, a Infra Week, com o governo arrecadando R$ 32,7 bilhões com o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fio/1), arrematada pela Bahia Mineração S.A (Bamin).

Do lado ruim, a expectativa hoje esteve voltada para o Tribunal de Contas da União (TCU), que solicitou ao Ministério da Economia e à Casa Civil informações complementares para concluir sua análise sobre o direcionamento de recursos a emendas parlamentares em detrimento das despesas obrigatórias. Nesta quinta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem provocado irritação no Congresso com sua articulação em torno do veto ao texto do Orçamento (Guedes defende que o presidente Jair Bolsonaro vete integralmente o texto), pediu ajuda ao Congresso para executar o Orçamento.

O Legislativo defende a sanção integral do trecho que trata das emendas parlamentares e que, após a sanção, o governo envie um projeto readequando as despesas obrigatórias, que ficaram com recursos bem abaixo do necessário para o cumprimento dos gastos por parte do governo, em 2021. Sem solução, medidas de combate à pandemia atrasam, entre elas o adiantamento do pagamento do 13º salário dos aposentados, prometido por Guedes pós-aprovação do Orçamento.