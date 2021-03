Ibovespa fecha em queda seguindo bolsas americanas

O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, 18, com um recuo de 1,47% a 114.835 pontos e volume financeiro negociado de R$ 32,18 bilhões.

Pela manhã, o índice chegou a subir 0,17%, a 116.750 pontos. No entanto, com pressões do exterior e perto do fechamento, caía 1,93% a 114.301 pontos.

Na outra ponta, o dólar também fechou em baixa de 0,32%, a R$ 5,567 na compra e a R$ 5,568 na venda.

Ibovespa em queda

A queda do Ibovespa acompanha as bolsas americanas, que despencam puxadas pelas ações de empresas tech e pelo petróleo, que acelerou perdas no final da sessão para mais de 8%.

Nos Estados Unidos, o Nasdaq, focado em papéis de tecnologia, registrou queda de 3,02%. Os índices S&P 500 e Dow Jones recuaram 1,48% e 0,46% respectivamente.

Essa movimentação nas bolsas americanas ocorre por conta de um aumento nos juros dos treasuries. Isso prejudica companhias menos cíclicas e com fluxo de caixa mais longo, caso das empresas de tecnologia.

Enquanto isso, no Brasil, investidores passaram o dia ainda digerindo a decisão do Banco Central. A instituição sinalizou, em seu comunicado de ontem, que novo aumento, na próxima reunião, em maio, não está descartado. Assim, pode retomar o ciclo de altas dos juros básicos da economia.