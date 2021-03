Ibovespa hoje fecha em queda de 1,07% com pandemia e Turquia

O Ibovespa hoje fechou a segunda-feira 22 com queda de 1,07%, aos 114.978 pontos e volume financeiro negociado de R$ 26,125 bilhões. O agravamento da crise sanitária com a pandemia, com o iminente desabastecimento de remédios, kit de intubação e oxigênio, além do crescente número de casos de contaminação e mortes, continuaram impactando a bolsa paulista.

Analistas ressaltam que o mercado está de olho em uma possível piora na pandemia.

Ibovespa hoje

Durante a tarde, o Ibovespa chegou a cair 2%. No entanto, altas em Wall Street amenizaram o pessimismo com ganhos dos índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq entre 0,4% e 1,4%.

Na Europa, há indícios de uma terceira onda do coronavírus, fazendo com que empresas do continente tenham resultados com quedas expressivas.

No Brasil, também há temor generalizado com o agravamento da pandemia. No fim de semana, o país chegou a 294 mil mortes causadas pela covid-19.

O estresse aumentou depois que, também no final de semana, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou medidas de isolamento social adotadas pelos estados e acabou gerando aglomeração entre apoiadores ao aparecer na frente do Palácio do Alvorada, no domingo, dia em que completou 66 anos.

Efeito Turquia

Além da pandemia, outro fator que está contribuindo para uma apreensão global e com efeitos no Ibovespa: o noticiário na Turquia. O sinal vindo de fora após o nervosismo com a troca, pelo presidente Tayyip Erdogan, do presidente do banco central por um executivo contrário aos juros mais elevados, também pesou com aumento da aversão a mercados emergentes.

O dólar encerrou em alta de 0,59% a R$ 5,5170 na compra e a R$ 5,5180 na venda.