Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2021 pela internet

Contribuintes que enviaram a sua declaração do Imposto de Renda podem saber se vão receber restituição por meio de consulta no portal da Receita Federal. O dinheiro é depositado na conta bancária informada no documento. Ao passo que, para consultar a restituição do Imposto de Renda é simples, basta indicar CPF e data de nascimento.

Como funciona a restituição do Imposto de Renda?

A restituição do Imposto de Renda se trata da devolução que o cidadão recebe pelo pagamento de tributos acima do necessário. Isso é verificado pela Receita Federal a partir do envio de declaração do Imposto de Renda.

A devolução é realizada por meio de crédito em conta corrente bancária ou poupança de titularidade do cidadão, a qual deve ser informada na declaração. Nota-se também que o trabalhador que não se encaixa nos critérios de obrigatoriedade para declarar e deseja receber restituição deve fazer essa declaração.

Dessa forma, o cidadão deverá receber o dinheiro caso após o preenchimento da declaração obtenha o resultado de “Imposto a restituir”. O valor da devolução deve ser atualizado pela taxa Selic, acumulada a partir do mês seguinte ao fim do prazo de entrega da declaração até o mês que anteceder o pagamento, além de mais 1% no mês do depósito

Ademais, para quem fez a declaração e não recebeu a devolução, vale consultar a restituição do Imposto de Renda. Entre os principais motivos para o não recebimento do dinheiro está o fato da data do lote do beneficiário ainda não ter chegado, cidadão na malha fiscal ou a malha débito, ou ainda informações da conta bancária erradas na declaração.

Como consultar o pagamento da restituição do Imposto de Renda?

Para consultar o pagamento da restituição do Imposto de Renda pela internet o contribuinte deve acessar o serviço de “Consulta Restituições IRPF”, disponível no portal da Receita Federal. Ao fazer isso, o cidadão deve informar o número do seu CPF e data de nascimento, e então clicar em “Consultar”.

Além da situação da restituição do Imposto de Renda, o usuário consegue verificar por meio desse sistema o status do processamento de sua declaração. Confira então quais são os status e o que significam:

Em processamento: indica que a declaração foi recebida, porém o processamento ainda não foi finalizado;

Processada: indica que a declaração foi recebida e o seu processamento foi concluído.

Em fila de restituição: esse status indica que o contribuinte tem direito a restituição do Imposto de Renda, mas que o dinheiro ainda não foi disponibilizado na conta informada na declaração.

Com pendências: indica que o foram encontradas pendências na declaração;

Em análise: indica que a declaração foi recebida e aguarda o envio de documentos solicitados em intimação destinada ao contribuinte, ou ainda a conclusão da análise desses documentos pela Receita Federal;

Retificada: o status se refere a situação em que a declaração anterior foi substituída pela declaração retificadora;

Cancelada: o status se refere a situação a declaração foi cancelada por parte da administração tributária ou por solicitação do contribuinte;

Tratamento manual: indica que a declaração está sendo analisada e o contribuinte deve aguardar correspondência da Receita.

Qual a data de pagamento da restituição do Imposto de Renda 2021?

A restituição do Imposto de Renda 2021 será paga em cinco lotes, entre maio e setembro deste ano. Confira as datas de pagamento:

1º lote: em 31 de maio;

2º lote: em 30 de junho;

3º lote: em 30 de julho;

4º lote: em 31 de agosto;

5º lote: em 30 de setembro.

Nota-se que o prazo para entrega da declaração teve início no dia 1º de março e finaliza no dia 30 de abril.

Além da possibilidade de consultar a restituição do Imposto de Renda pela internet, o contribuinte pode receber aviso do pagamento dos valores devidos em seu celular. Para isso, é preciso instalar o aplicativo Pessoa Física e marcar a declaração desejada. Ao passo que, quando a restituição for depositada, se receberá o alerta de “Restituição enviada para o banco”.

Quem precisa declarar o IR em 2021?

Por fim, confira a lista de quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda neste ano. Precisa entregar a declaração quem:

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020;

Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na

fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;

fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00; Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos

sujeito à incidência do Imposto, ou realizou operações em bolsas de valores;

sujeito à incidência do Imposto, ou realizou operações em bolsas de valores; Obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural em 2020;

Teve posse ou propriedade de bens, ou direitos, de valor total superior a R$ 300 mil até 31 de dezembro de 2020;

Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro de 2020;

Optou pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda.

Leia também:

Saiba como funciona a antecipação da restituição do Imposto de Renda

Dependentes na declaração: como obter desconto no Imposto de Renda