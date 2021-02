Saiba como declarar criptomoedas no Imposto de Renda

Em 2021, a declaração do Imposto de Renda dedica pela primeira vez um espaço para os contribuintes informarem suas criptomoedas e ativos eletrônicos. Mas anteriormente, já era necessário indicar esse investimento. Desse modo, para declarar criptomoedas no Imposto de Renda é válido guardar recibos de transações e extratos para informar os valores corretos.

O que são criptomoedas?

Criptomoedas se tratam de moedas digitais criadas a partir de sistemas de criptografia, visando proteger as transações. Elas existem apenas no ambiente virtual, ou seja, não é possível adquirir unidades físicas.

Essas moedas podem ser usadas como forma de investimento, ou ainda como meio de transferência de valores ou acesso a serviços. Entre as mais famosas está o bitcoin.

Em que ficha declarar as criptomoedas no Imposto de Renda?

O contribuinte que investe em criptomoedas deve informar sobre isso na ficha “Bens e direitos” da declaração do Imposto de Renda. Em 2021 está aba conta com três novos tipos de códigos destinados às moedas digitais.

Além disso, nessa ficha a pessoa deve informar todo o seu patrimônio e o de seus dependentes. Seja na posse de bens como imovel e veículo, ou o saldo em conta bancária e aplicações financeiras.

Códigos dos criptoativos

Como dito, na ficha “Bens e direitos” está incluso um espaço para declarar criptomoedas e outros ativos eletrônicos. Confira os três códigos criados para a categoria:

81 – Criptoativo Bitcoin – BTC.

82 – Outros criptoativos, do tipo moeda digital = Conhecidos como

altcoins entre elas Ether (ETH), XRP (Ripple), Bitcoin Cash (BCH), Tether

(USDT), Chainlink (LINK), Litecoin (LTC);

89 – Demais criptoativos = Criptoativos não considerados criptomoedas (payment tokens), mas classificados como security tokens ou utility tokens.

(payment tokens), mas classificados como security tokens ou utility

tokens.

Antes dessas opções, os contribuintes com criptomoedas e derivados deveriam declarar com o uso do o código “99 – Outros”.

Como declarar criptomoedas no Imposto de Renda?

Desse modo, para declarar criptomoedas no Imposto de Renda é preciso selecionar o código referente ao seu criptoativo.

Feito isso, no campo de “Discriminação” é preciso informar qual é a criptomoeda, a quantidade aduirirda, a data da compra e o exchange com CPF ou CNPJ. Nota-se que exchange é quem oferece serviços relacionados a operações com criptoativos. Caso a compra tenha sido feita por outra pessoa, é preciso indicar o CPF dela.

Além disso, no campo de “Situação em 31/12/2020” é preciso inserir o valor pago na compra da criptomoeda em reais.

Para quem vendeu criptomoedas no ano passado, também é preciso incluir na declaração Dessa forma, se deve informar os detalhes da operação no campo de “Discriminação”. Ao passo que, no caso de ter vendido todo o saldo de moedas digitais, no campo de “Situação em 31/12/2020” deve-se colocar zero.

Para cada operação com bitcoin ou outra moeda digital realizada em 2020, é preciso realizar esse passo a passo. Seja por tipo de moeda ou por transação efetuada.

Como declarar os ganhos?

Os ganhos com criptomoedas podem se encaixar em tributáveis e isentos do IR, dependendo do valor negociado. Para venda superior a R$ 35 mil no mês ocorre tributação, para vendas com valor menor que esse, há isenção. Confira a tabela de tributação:

15% sobre o ganho líquido mensal de até R$ 5 milhões.

17,5% entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões.

20% entre R$ 10 milhões e R$ 30 milhões.

22,5% acima de R$ 30 milhões

O pagamento deve ser feito por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) do mês seguinte ao ganho.

Desse modo, para declarar os ganhos superiores a R$ 35 mil, é preciso acessar a ficha “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, selecionar “Código 12″ e descrever os ganhos, bem como o nome e CNPJ da corretora.

Já para declarar ganhos inferiores a R$ 35 mil, o contribuinte deve acessar a ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, inserir o “Código 05” e informar os ganhos, nome e CNPJ da exchange.

