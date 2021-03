Veja como recuperar declaração de imposto de renda de 2020

O prazo para a declaração do imposto de renda de 2021, referente ao ano-base 2020, já está correndo desde o dia 1º de março, e vai até o fim de abril, no dia 30. Com isso, quem perdeu a declaração do imposto de renda do ano anterior pode ter dúvidas de como recuperar o código de 12 dígitos, bastante importante para realizar a nova declaração.

Pensando nisso, o DCI decidiu reunir todas as informações de como recuperar a declaração do imposto de renda de 2020. Agora, a Receita Federal também facilitou o processo, que deve ajudar milhares de brasileiros e brasileiras na hora de realizar a declaração referente a este ano. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre a recuperação do IR 2020.

Como recuperar declaração de imposto de renda online?

Quem não conseguiu achar o documento da declaração do imposto de renda 2020 não precisa se preocupar, é possível recuperá-la sem mesmo precisar sair de casa. De acordo com a Receita Federal, a partir deste ano não é preciso ir até uma agência para reaver o IR anterior, o que facilita o processo de declaração do imposto de rende de 2021.

A recuperação é feita através do portal e-CAC, da Receita. Lá, o contribuinte recupera todos os dados do seu recibo. Quem não é cadastrado no sistema de atendimento pode fazer o cadastro na hora, informando o CPF e a data de nascimento. Após o preenchimento dos dados solicitados, o código de acesso e senha são gerados para acessar o e-CAC. Veja abaixo o passo a passo:

Acesse o e-CAC;

Clique em “ Processos Digitais (e-Processo)”;

Processos Digitais (e-Processo)”; Clique em “Abrir Dossiê Digital de Atendimento”;

Localize o campo “Área de concentração de serviço”;

Escolha a opção “Cópia de Documentos”;

Em “Serviço” selecione “Obter cópia da última declaração IRPF entregue”;

Clique em “Abrir Dossiê de atendimento”;

Conclua o processo e clique na pasta “Meus processos”.

De acordo com a Receita Federal, não é preciso juntar documentos. A abertura do dossiê, por si só, garante a emissão da cópia da declaração do último imposto de renda, sendo ele o de 2020. A Receita também alerta que não é possível solicitar a recuperação de declaração do imposto de renda usando a senha de acesso de outra pessoa. O titular deve usar seu próprio código de acesso e senha.

Declarações pré-preenchidas

Este ano, o governo ampliou o acesso dos contribuintes à declaração de imposto de renda pré-preenchido. Agora a modalidade está disponível para aqueles com cadastro no site acesso.gov.br . Até 2020, o pré-preenchimento era exclusivo apenas para donos de certificados digitais, que são pagos. A declaração pré-preenchida é um facilitador ao contribuinte, pois ela já vem com diversas informações já prestadas à Receita Federal por outras fontes. O cidadão deve apenas verificar as informações, corrigindo eventuais distorções e complementando, se necessário. A declaração pré-preenchida está disponível no serviço Meu Imposto de Renda.

