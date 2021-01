Veja passo a passo de como declarar o fundo de ações no IR

Para quem deve realizar a declaração do Imposto de Renda, podem surgir dúvidas sobre como incluir os investimentos. Para declarar o fundo de ações no IR, o contribuinte deve acessar o programa gerador do tributo. Há normas para informar o saldo e os rendimentos. Além disso, a alíquota do IR para esses fundos é de 15% sobre os rendimentos, os quais são descontados no momento em que o investidor faz o resgate.

Fundo de investimento em ações

Nos fundos de investimento, os administradores aplicam o dinheiro dos cotistas em variados tipos de ativos, de acordo com a modalidade do fundo. Ao passo que, os investidores recebem rendimentos proporcionais ao valor inicial depositado.

Um fundo de ações deve investir ao meno 67%, ou seja, dois terços de seu montante em ações negociadas em mercados organizados. Ou ainda, em ativos relacionados, como é o caso de bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts (BDR).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Esses fundos têm como principal fator de risco as oscilações de preços desses ativos, comumente negociados na bolsa de valores.

Imposto de renda incide sobre rendimentos

A tributação do imposto de renda sobre os fundos de investimento em ações não incidem sobre o montante total, mas sim sobre os rendimentos. A alíquota é de 15% sobre os rendimentos, independente do tempo em que o dinheiro ficou investido e da quantia total.

O tributo da Receita Federal é recolhido diretamente na fonte. Sendo assim, ocorre o desconto em caso de resgate parcial ou total dos valores aplicados. Então, não é preciso gerar um Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), guia de impostos relacionados a operações financeiras, para pagar o IR.

Passo a passo para declarar fundo de ações no IR

Ademais, veja o passo a passo de como declarar o fundo de ações no IR. Primeiro, entenda como fazer a declaração do saldo disponível nesses fundos:

Para começar, entre no programa gerador da declaração do Imposto de Renda; Procure a aba de “Bens e Direitos”; Clique em “novo” e informe o código 74, que está relacionado a “Fundo de Ações, Fundos Mútuos de Privatização, Fundo de Investimento em Empresas Emergentes, Fundos de Investimento em Participação e Fundos de Investimentos de Índice de Mercado”; Digite o CNPJ do fundo no campo indicado, além do nome e CNPJ do administrador do fundo e a quantidade de cotas no item de “Discriminação”. Para finalizar, digite a situação do saldo nas datas indicadas.

Nota-se que é preciso declarar separadamente todos os fundos de ações que investem. Por fim, veja como declarar rendimentos de fundo de ações no IR:

Entre no programa gerador da declaração do Imposto de Renda; Procure a aba de “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”; Depois, digite o código 06, relacionado a “Rendimentos de aplicações financeiras”; Para finalizar, digite o nome e o CNPJ da fonte pagadora e a quantia dos rendimentos.

Leia também:

Poupança: precisa declarar no Imposto de Renda?

Imposto de Renda 2021: aplicativo indica pagamento sobre investimentos