13º salário de aposentados: veja o que muda no pagamento para 2021

O pagamento do 13º salário 2021 será feito de forma antecipada para aposentados e pensionistas. A mudança veio com o Decreto 10.410.

O pagamento do 13º salário 2021 ocorrerá de forma antecipada para aposentados e pensionistas. A mudança veio com o Decreto 10.410, publicado no início de julho no Diário Oficial da União (DOU). Antes disso, a antecipação precisava de decreto presidencial e o pagamento costumava ser feito no fim do ano.

Dessa forma, as novas datas do pagamento do décimo terceiro, a partir do ano que vem são nos meses de agosto e novembro. As datas vão variar de acordo valor e o número final do cartão de pagamento segurado.

Primeira parcela: se depositará entre os últimos cinco dias úteis de agosto até os cinco primeiros dias úteis de setembro;

Segunda parcela: se depositará entre os últimos cinco dias úteis de novembro até os cinco primeiros dias úteis de dezembro

Ademais, a primeira parcela deve ser o equivalente a até metade do valor do abono. Ao passo que será o equivalente à diferença entre o valor total do abono e o valor pago na primeira parcela.

13º salário 2021

A saber, o décimo terceiro é pago a empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores. Trata-se de gratificação salarial, também conhecida como gratificação de Natal.

Nesse sentido, o 13º salário 2021 é devido a segurados que estejam recebendo auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Neste ano de 2020, o benefício já foi pago. A antecipação foi uma decisão do governo federal, levando em consideração os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Sendo assim, pagou-se a primeira entre 24 de abril e 8 de maio. E a segunda teve depósito entre 25 de maio e 5 de junho.

Por fim, espera-se que até o final desse ano se divulguem as datas específicas dos depósitos do décimo terceiro de 2021.