13º salário dos aposentados do INSS de 2021 deve ser antecipado

Uma das consequências imediatas da aprovação do Orçamento anual pelo Congresso, na quinta-feira, 25, deverá ser o adiantamento do 13º dos aposentados do INSS de 2021.

13º salário dos aposentados do INSS de 2021

O pagamento antecipado foi promessa do ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista, na quinta-feira. Aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o Orçamento só depende de sanção do presidente Bolsonaro.

Reiteradas vezes o ministro afirmou que apenas aguardava a definição de receitas e gastos do governo para 2021 para liberar o pagamento do benefício de aposentados e pensionistas do INSS.

Quando vai sair o 13º de 2021?

Primeira parcela do 13º do aposentado deve vir com o benefício de abril.

Embora os recursos para o pagamento já estivessem previstos pelo governo, o ministro vinculou a antecipação do abono à aprovação do orçamento, como forma de pressionar o Legislativo a agilizar a votação. Mesmo assim, o orçamento foi definido com três meses de atraso.

A exemplo do que ocorreu no ano passado, a primeira parcela do 13º dos aposentados deverá vir com o benefício de abril, que chega mesmo no bolso do aposentado no finzinho daquele mês ou início de maio. Mais precisamente, o pagamento será feito do dia 26 de abril ao dia 7 de maio.

E a segunda metade do abono deverá ser paga junto com o benefício de maio, que é creditado ao aposentado ou pensionista no fim de maio ou começo de junho. O crédito será do dia 25 de maio a 8 de junho.

É evidente que com a crise financeira que atravessa o País as compras e as contas mais urgentes podem e devem ser quitadas com esse dinheiro. No entanto, não se deve perder de vista que não haverá esse dinheiro extra no fim do ano.

Assim, o ideal para quem não está no sufoco financeiro é providenciar uma reserva financeira com esse dinheiro, que servirá para qualquer emergência ou até mesmo para os gastos nas festas de Natal e Ano-Novo.

Não recebeu a primeira parcela do 13º? Veja o que fazer

Pagamento de março

O INSS iniciou, na quinta-feira, 25, o pagamento do benefício referente ao mês de março para quem recebe pelo piso, quer dizer, um salário mínimo. Para esses segurados, o pagamento segue até o dia 8 de abril, sempre de acordo com o número final de inscrição do benefício.

Para quem ganha mais que um salário mínimo, o pagamento começa no dia 1º de abril e vai também até o dia 8 de abril, em escala definida pelo número final de inscrição da aposentadoria ou pensão.