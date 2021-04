Adicional de 25% na aposentadoria: saiba como solicitar o valor extra

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social que são aposentados por invalidez, tem direito a um adicional de 25% na aposentadoria. O valor extra no benefício é válido para alguns casos em que o aposentado depende de outras pessoas para realizar atividades diárias, como banho e alimentação, por exemplo.

O intuito do valor adicional de 25% na aposentadoria é complementar a aposentadoria dos beneficiários para cobrir os gastos com o auxílio gasto nas atividades do dia a dia.

Para ter direito ao benefício, o aposentado necessita ser incapacitado total e impedido de realizar as atividades permanentemente. O responsável pela ajuda do aposentado pode ser um membro da família, não sendo necessariamente um enfermeiro ou cuidador contratado.

Como solicitar o adicional de 25% na aposentadoria?

A seguir, você confere quais são os passos do processo para solicitar o adicional de 25% na aposentadoria.

O primeiro passo é solicitar o serviço. Veja no passo a passo:

Faça login no Meu INSS;

Clique na opção “Agendamentos/Solicitações”;

Clique em “Novo Requerimento”;

Selecione o serviço que você quer;

Clique em “Atualizar”;

Confira ou altere seus dados de contato e depois clique em “Avançar”;

Informe os dados necessários para concluir o seu pedido. Documentos necessários: Número do CPF Caso seja um procurador ou representante legal, é necessário apresentar: Procuração ou termo de representação legal (tutela, curatela, termo de guarda);

Documento de identificação com foto (RG, CNH ou CTPS) e CPF do procurador ou representante. O segundo passo é comparecer à perícia médica no dia, hora e local marcados pelo servidor no processo. Devido a pandemia de covid-19, as perícias podem ser comprometidas, neste caso, acesse o site do INSS para saber qual o procedimento deve ser seguido na solicitação de adicional de 25% na aposentadoria. Documentos necessários: Documentos pessoais originais do interessado com foto (RG, CNH ou CTPS);

Documentos médicos originais (exames, laudos, receitas

Procuração ou termo de representação legal (tutela, curatela, termo de guarda), se houver;

Documento de identificação com foto (RG, CNH ou CTPS) e CPF do procurador ou representante, se houver. O terceiro passo é a parte de receber a resposta. Para acompanhar e receber a resposta do seu processo: Faça seu login no Meu INSS;

Clique na opção “Agendamentos/Solicitações”;

Localize seu processo;

Clique no ícone de lupa para detalhar. Quanto tempo leva? O período de solicitação do adicional de 25% na aposentadoria demora, em média, 45 dias úteis. Em alguns casos, a concessão do adicional é feita logo na primeira solicitação da aposentadoria por invalidez.

Quem pode solicitar o adicional na aposentadoria?