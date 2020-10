Agências do INSS estarão fechadas na próxima sexta (30)

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social ) estão abertas normalmente nesta quarta (28), dia do servidor público. O ponto facultativo que seria esperado para hoje foi transferido para sexta (30), data em que as agências estarão fechadas para atendimentos.

A medida foi tomada pela portaria do Ministério da Economia, divulgada através do Diário Oficial na última terça-feira (27). Apesar do funcionamento normal, a Secretaria de Previdência Social recomenda que o beneficiário evitem ir ás agencias do INSS, buscando, se possível, atendimento online em razão da pandemia da covid-19.

App possui mesmos atendimentos que agências do INSS

Através do aplicativo “Meu INSS”, o segurado pode obter informações, pedir benefícios e agendar serviços – sem ter a necessidade de comparecer fisicamente em agências do INSS. Também é possível resolver dúvidas através do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. A medida vale para todo o território nacional e até o momento não á informações se outras repartições públicas seguirão com a mesma medida.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Prova de vida” já começa a ser agendada para dezembro

Como forma de comprovar que o beneficiário está vivo, a “prova de vida” do INSS havia sido suspensa em decorrência da pandemia ocasionada pela covid-19. Contudo, para dezembro, não terá restrições e bloqueios em relação a sua execução. Para essa reta final de 2020, o beneficiário poderá fazer através de vídeo, usando a tecnologia de biometria facial, com o reconhecimento pelos aplicativos Meu INSS e Meu Gov.br (disponíveis para Android e IOS)