Prova de Vida do INSS: Saiba porque fazer e como agendar

A Prova de Vida do INSS é meio de comprovar que o beneficiário da Previdência Social está vivo. Sendo assim, pensionistas e aposentados devem comparecer regularmente às agências Caixa ou do INSS para que a garantia da continuidade do benefício.

O que é Prova de Vida do INSS?

A criação do Prova de Vida aconteceu em 2012 para evitar fraudes no recebimento de benefícios da Previdência Social. Dessa forma, quem recebe algum auxílio ou aposentadoria precisa comparecer a cada 12 meses em agências bancárias da Caixa Econômica Federal ou do INSS. O procedimento é obrigatório para todos que recebem seus pagamentos por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético.

Contudo, quem não faz a prova de vida, tem o bloqueio do benefício. Os beneficiários que não podem comparecer às agências bancárias por motivos de doença, dificuldades de locomoção, podem realizar a comprovação de vida por meio de um procurador devidamente cadastrado no INSS.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, idosos com mais de 80 anos e benefíciários com dificuldade de locomoção também podem solicitar pelo telefone 135 do INSS a visita em sua residência.

Como agendar?

O agendamento da prova de vida é feito pelo telefone da Previdência Social, o 135. Além disso, o agendamento está disponível no aplicativo “Meu INSS”, nas lojas de aplicativos para smartphones Android e iOS.

Como fazer Prova de vida 2020?

Por causa da pandemia de covid-19, a obrigatoriedade da prova de vida foi suspensa em todas as cidades brasileiras até outubro. Contudo, não pode haver bloqueio dos benefícios até dezembro de 2020.

Mas também, o serviço digital disponibiliza a prova de vida por vídeo, usando a tecnologia de biometria facial. Sendo assim, o reconhecimento é pelos aplicativos Meu INSS e Meu Gov.br

Leia também