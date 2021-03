Agências do INSS ficarão fechadas de 26 de março a 4 de abril em SP

Para seguir os feriados que foram antecipados na capital paulista, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social ficarão fechadas nos dias 26, 29, 30 e 31 de março, além de 1º de abril. Então veja como conseguir atendimento mesmo com as agências do INSS fechadas.

Agências do INSS fechadas: como conseguir atendimento?

Quem tinha atendimento agendado nesses dias em que não haverá expediente será contatado pelo INSS para remarcação de dia e horário. Acontece que muito segurado pode estar com os dados do cadastro desatualizados, dificultando essa comunicação.

Quem estiver nessa situação e não receber nenhum comunicado do INSS não deve comparecer às agências, entre 26 de março e 1º de abril, evitando perder a viagem. Em vez disso, precisa ligar para o 135 e remarcar o atendimento. Seja para regularização de documentos ou para uma perícia médica.

E quem simplesmente planejava recorrer a uma agência para resolver alguma questão deve adiar os planos. Tente remanejá-los do dia 5 em diante, quando as agências do INSS voltam a funcionar normalmente.

A decisão de suspender o atendimento nesses dias vem em cumprimento à decisão da Prefeitura de antecipar os feriados na Capital. O Decreto Municipal nº 60.131/2021 antecipou cinco feriados: Corpus Christi e Consciência Negra, de 2021 e aniversário da cidade, Corpus Christi e Consciência Negra, de 2022. O objetivo é ampliar o isolamento social para conter o avanço da covid-19 na capital paulista.

Atendimento pela internet

Quase todos os serviços do INSS podem ser acessados a distância, pelos canais remotos de atendimento. Tanto pelo Portal Meu INSS (aplicativo e site gov.br/meuinss) e a Central Telefônica 135.

Pelo Portal Meu INSS é possível solicitar os benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal, encontra também a assistente virtual ‘Helô’, que orienta sobre benefícios, esclarece dúvidas e emite senha para acesso à área restrita do portal.

Pelo telefone 135 é possível fazer inscrição na Previdência Social, obter orientações, esclarecer dúvidas, solicitar benefícios e agendar atendimento presencial, entre outros serviços.

Sem serviço expresso com as agências do INSS fechadas

Durante o período em que as agências do INSS estarão fechadas e o atendimento será interrompido, também ficará suspenso em São Paulo o serviço Exigência Expressa. O serviço possibilita ao segurado que já fez algum requerimento ao Instituto entregar cópias de documentação complementar por meio do depósito em urnas localizadas em frente às agências.

Os segurados que precisarem apresentar documentação complementar nesse período podem anexar cópias digitalizadas dos documentos solicitados no Portal Meu INSS.

O INSS informa que as agências abertas estão adequadas às normas sanitárias para evitar a contaminação pela covid-19. Mas esclarece que deve respeitar “uma medida da Prefeitura, que visa reduzir a circulação de pessoas nas ruas e o fechamento de organizações”. As demais unidades seguem funcionando durante a fase emergencial, em vigor em todo o Estado de São Paulo desde o último dia 15.

Com os feriados antecipados para os dias 26, 29, 30, 31 de março e 1ª de abril, somados ao feriado nacional da sexta-feira 2 e abril e ao fim de semana seguinte, São Paulo terá um período sem datas úteis por dez dias.