Agências do INSS: veja o funcionamento durante o feriado de finados

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não vão abrir nesta segunda-feira (2) devido ao dia de Finados. O instituto funcionou normalmente na quarta-feira (28), dia do Servidor Público.

O INSS havia divulgado a transferência do ponto facultativo relacionado ao dia do Servidor Público para sexta-feira (30), com a intenção de ter um prolongado até segunda-feira (02). No entanto isso não aconteceu, e a folga foi repassada para 23 de novembro, uma segunda-feira. Por definição do Ministério da Economia, a partir de portaria publicada na terça-feira (27).

Sendo assim, as agências do INSS abrirão nesta terça-feira (03). Nota-se que esses lugares retomaram as atividades presenciais desde 14 de setembro. Operando em horários reduzidos e com prioridades de atendimento, mediante agendamento prévio.

Nota-se que há uma fila de espera de mais de 1,8 milhão de pedidos de benefícios para serem analisados. De acordo com dados do fim de setembro. A maioria dos pedidos é para perícias médicas, necessária para comprovar e renovar o auxílio-doença e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), por exemplo.

Aplicativo Meu INSS – Agências do INSS

A saber, é possível agendar serviços do INSS por meio do site ou aplicativo Meu INSS. Ao fazer o login na plataforma é necessário clicar em “Agendamentos/Solicitações” e selecionar o serviço desejado. Ademais o agendamento também pode ser feito através do telefone 135, que fica disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Além disso, há a possibilidade de receber benefícios sem comparecer à uma agência do INSS. O salário-maternidade, aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, podem ter concessão de maneira automática no Meu INSS. Vejas outras possibilidades que o aplicativo tem:

Extrato Previdenciário (CNIS);

Simulação de tempo de contribuição;

Histórico de Crédito de Benefício;

Carta de Concessão;

Resultado da perícia médica;

Extrato de empréstimo consignado;

Extrato do Imposto de Renda;

Consulta de Declaração de Benefício;

Consultar a revisão de benefício;

Alterar dados de contato;

Agendar serviços.

