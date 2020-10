Aposentadoria INSS: 4 itens para fazer antes de dar entrada no benefício

Antes de realizar o pedido de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é válido fazer uma simulação do benefício e se certificar desse direito.

Antes de realizar o pedido de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é válido fazer uma simulação do benefício e se certificar desse direito. Então, veja quatro itens para se atentar:

1. Verifique se de fato tem direito

Primeiramente, é preciso conhecer as regras da aposentadoria do INSS, para saber se tem direito ao beneficio ou se ainda faltam alguns meses de contribuição, por exemplo.

Em novembro de 2019 passaram a valer as novas regras para aposentadoria, estipuladas na reforma da Previdência. Normas de transição também foram incluídas. Além disso, há trabalhadores que podem ser contemplados pelo direito adquirido, ou seja, que podem se aposentar pelas regras antigas.

Veja as regras da aposentadoria por tempo de contribuição:

86/96 progressiva : o tempo mínimo de contribuição para mulheres é de 30 anos e para homens é 35. Sendo assim, o total da soma da idade e do tempo de contribuição deve ser de 86 pontos para as mulheres e de 96 pontos para os homens. É preciso cumprir carência de 180 contribuições.

: o tempo mínimo de contribuição para mulheres é de 30 anos e para homens é 35. Sendo assim, o total da soma da idade e do tempo de contribuição deve ser de 86 pontos para as mulheres e de 96 pontos para os homens. É preciso cumprir carência de 180 contribuições. 30/35 anos de contribuição : o tempo mínimo de contribuição para mulheres é de 30 anos e para homens é 35. É preciso cumprir carência de 180 contribuições. Nesta regra não é necessário atingir a pontuação descrita na anterior.

: o tempo mínimo de contribuição para mulheres é de 30 anos e para homens é 35. É preciso cumprir carência de 180 contribuições. Nesta regra não é necessário atingir a pontuação descrita na anterior. Aposentadoria proporcional : idade mínima de 48 anos para mulheres e 53 anos para homens. O tempo de contribuição é de 25 anos para mulheres, mais o tempo adicional. E de 30 anos para os homens, mais o tempo adicional. É necessário cumprir carência de 180 contribuições e o fator previdenciário é obrigatório. A saber, essa modalidade foi extinta pela Emenda Constitucional 20/98, mas segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até 16/12/1998 ainda tem direito.

2. Faça uma simulação

É simples fazer uma simulação da aposentadoria do INSS. Ao acessar o site ou aplicativo Meu INSS é possível utilizar a Calculadora do INSS, clicando em “Simular Aposentadoria”. Nela, o segurado pode verificar o tempo que falta para a sua aposentadoria, bem como o valor do benefício, se já tiver direito.

Há sete tipos de cálculos disponíveis. Cinco deles referentes à aposentadoria por tempo de contribuição e outros dois relacionados à aposentadoria por idade. Nesse sentido, há cálculo das regras de transição e de direito adquirido nas normas anteriores.

O sistema do INSS calcula de forma automática os dados do segurado, mas é possível inserir informações manualmente caso não estejam registradas.

3. Observe se os registros estão corretos

Em seguida, antes de realizar o pedido da aposentadoria do INSS é válido verificar se os registros do sistema do INSS estão completos. Para fazer isso, basta acessar o Cnis (Cadastro Nacional de Informações Sociais) através do site Meu INSS, em “Extrato de Contribuição (Cnis)”. Esse documento tem detalhes acerca das experiência de trabalho, como remunerações e contribuições à previdência.

Dessa forma, recomenda-se ter observar documentos como carteira de trabalho e holerites para comparar com as informações presentes no Cnis. Caso haja algum dado incorreto, o trabalhador deverá inserir uma documentação extra ao dar entrada no benefício, para comprovar o dado correto.

4. Separe os documentos

Por fim, é necessário separar os documentos exigidos antes de dar entrada na aposentadoria do INSS. Tanto pessoais, quanto de trabalho. O pedido pode ser feito pela plataforma Meu INSS, e as documentações podem ser anexadas a eles.

É possível anexar documentos referentes às relações previdenciárias, como por exemplo a carteira de trabalho, Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), carnês, formulários de atividade especial e documentação rural. Além de outros documentos que o cidadão queira adicionar, como é o caso da simulação de tempo de contribuição.