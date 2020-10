O auxílio-doença é pago a segurados do INSS que estejam temporariamente incapazes de trabalhar, por acometimento de doença ou acidente.

Auxílio-doença: veja o valor e o tempo de duração do benefício

A saber, o auxílio-doença é pago a segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que estejam temporariamente incapazes de trabalhar, por acometimento de doença ou acidente. Para comprovação, é necessário realizar perícia médica.

Como funciona?

Para conseguir solicitar o benefício, o segurado deve cumprir carência de 12 contribuições mensais. Além disso, deve ter qualidade de segurado do INSS e comprovar a necessidade do auxílio-doença por meio de perícia médica. Para empregados em empresa, é preciso estar afastado do trabalho por mais de 15 dias.

Tempo de duração do benefício

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O trabalhador recebe o benefício até que se recupere da doença ou retorne ao trabalho. Além de ocasião de óbito.

Como calcular valor do auxílio-doença?

Em seguida, para calcular o valor do auxílio-doença é preciso primeiro verificar o “salário de benefício”, cuja conta abrange todos os benefícios por incapacidade.

O cálculo leva em consideração a quantidade de meses em que houve recolhimento, depois disso efetua-se a soma dos meses que representam 80% do período total, nos quais foram registrados as maiores contribuições. Feito isso, o sistema do INSS divide o valor pela quantidade de meses equivalentes. O resultado é o salário de benefício.

Então, o valor do auxílio-doença será equivalente a 91% do salário de benefício, caso essa quantia não ultrapasse a média dos últimos 12 meses de contribuição. Por exemplo, considera-se um trabalhador com 5 anos de recolhimentos tem o salário benefício de R$ 2.000 e média dos 12 últimos salários de R$ 2.200. Deve-se multiplicar R$ 2.000 pela alíquota de 0,91. Resultando em R$ 1.820,00 de auxílio.

Como solicitar?

Ademais, para solicitar o benefício é preciso acessar o portal Meu INSS, realizar o login e clicar em “Agende sua Perícia”. Depois escolher a opção “Agendar Novo”. Pode-se acompanhar a solicitação pelo mesmo site, em “Resultado de Requerimento/Benefício por Incapacidade”

A próxima etapa é comparecer à perícia médica, que ocorre em unidade do INSS. Mas em alguns casos, ela pode ser realizada na casa do segurado ou no hospital. O resultado da perícia também pode ser visto no portal Meu INSS.

Documentos

Por fim, veja quais documentos que podem ser solicitados para receber o auxílio-doença: